Borgo San Dalmazzo in festa per il suo Santo Patrono

In occasione della ricorrenza di San Dalmazzo, Patrono della Città e Patrono Secondario della Diocesi di Cuneo-Fossano, ecco il programma di celebrazioni religiose previste nei giorni 4 e 5 dicembre 2025 presso la chiesa parrocchiale di Borgo San Dalmazzo.
Giovedì 4 dicembre
- Ore 20.30 – Veglia di preghiera dal titolo Santi senza tempo.
Venerdì 5 dicembre
- Ore 9.00 – Lodi mattutine, seguite dalla venerazione delle reliquie del Santo fino alle ore 12.00.
- Dalle ore 16.00 – Ripresa della venerazione.
- Ore 18.00 – Santa Messa solenne, presieduta da S.E.R. Monsignor Piero Delbosco, Vescovo della Diocesi di Cuneo-Fossano.