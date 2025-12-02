 / Eventi

Eventi | 02 dicembre 2025

Borgo San Dalmazzo in festa per il suo Santo Patrono

Il 4 e il 5 dicembre le celebrazioni presso la chiesa parrocchiale

Borgo San Dalmazzo in festa per il suo Santo Patrono

In occasione della ricorrenza di San Dalmazzo, Patrono della Città e Patrono Secondario della Diocesi di Cuneo-Fossano, ecco il programma di celebrazioni religiose previste nei giorni 4 e 5 dicembre 2025 presso la chiesa parrocchiale di Borgo San Dalmazzo.

Giovedì 4 dicembre

  • Ore 20.30 – Veglia di preghiera dal titolo Santi senza tempo.

 
Venerdì 5 dicembre

  • Ore 9.00 – Lodi mattutine, seguite dalla venerazione delle reliquie del Santo fino alle ore 12.00.
  • Dalle ore 16.00 – Ripresa della venerazione.
  • Ore 18.00 – Santa Messa solenne, presieduta da S.E.R. Monsignor Piero Delbosco, Vescovo della Diocesi di Cuneo-Fossano.

