Christmas Trucks & Tractors: a Ceva la seconda edizione del raduno natalizio di trattori e camion

Torna l'appuntamento con la magia del Natale su quattro ruote. Sabato 13 dicembre la Città di Ceva e il Comune di Perlo organizzano la seconda edizione di "Christmas Trucks & Tractors", il raduno natalizio che vedrà sfilare per le vie cittadine trattori e camion addobbati a festa.
Il ritrovo è fissato alle ore 16 in piazza Vittorio Veneto a Ceva, dove i mezzi potranno essere ammirati prima della partenza del corteo, prevista per le ore 18. Per partecipare al raduno è richiesto l'allestimento natalizio dei veicoli, mentre l'iscrizione va effettuata presso il Comune di Perlo.
La serata proseguirà dalle ore 20 presso i locali dell'ex Ilsa in piazza Don Bado, dove si terrà la cena a base di gran bollito accompagnata dalle premiazioni dei mezzi più originali. La cena è aperta a tutti con prenotazione obbligatoria presso il Comune di Ceva (0174 721623) o il Comune di Perlo (0174 74150).