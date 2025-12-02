 / Eventi

Eventi | 02 dicembre 2025, 15:18

Christmas Trucks & Tractors: a Ceva la seconda edizione del raduno natalizio di trattori e camion

Sabato 13 dicembre il corteo luminoso partirà da piazza Vittorio Veneto alle 18. A seguire gran bollito e premiazioni nei locali dell'ex Ilsa

Torna l'appuntamento con la magia del Natale su quattro ruote. Sabato 13 dicembre la Città di Ceva e il Comune di Perlo organizzano la seconda edizione di "Christmas Trucks & Tractors", il raduno natalizio che vedrà sfilare per le vie cittadine trattori e camion addobbati a festa.

Il ritrovo è fissato alle ore 16 in piazza Vittorio Veneto a Ceva, dove i mezzi potranno essere ammirati prima della partenza del corteo, prevista per le ore 18. Per partecipare al raduno è richiesto l'allestimento natalizio dei veicoli, mentre l'iscrizione va effettuata presso il Comune di Perlo.

La serata proseguirà dalle ore 20 presso i locali dell'ex Ilsa in piazza Don Bado, dove si terrà la cena a base di gran bollito accompagnata dalle premiazioni dei mezzi più originali. La cena è aperta a tutti con prenotazione obbligatoria presso il Comune di Ceva (0174 721623) o il Comune di Perlo (0174 74150).

cs

