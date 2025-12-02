"Ciò che il giardiniere calpesta tutti i giorni senza sapere": a Peveragno una conferenza su terricci, substrati e pacciamature

Un’occasione imperdibile e gratuita per appassionati, professionisti del verde e chiunque desideri approfondire temi fondamentali per la gestione sostenibile degli spazi verdi.

Il Centro Congressi Formont di Peveragno ospiterà sabato 20 dicembre, dalle 9 alle 12, una conferenza dedicata al presente e al futuro dei terricci, dei substrati e degli ammendanti, con un approfondimento speciale sulle pacciamature, spesso poco conosciute ma fondamentali per la gestione del verde. L’incontro, dal titolo “Ciò che il giardiniere calpesta tutti i giorni senza sapere”, offrirà una panoramica completa sulle soluzioni innovative e tradizionali per giardini pensili, tetti verdi, terrazze, colture in vaso e aiuole, con particolare attenzione ai contesti in cui le infestanti rappresentano un problema.

Moderati dal Garden Designer Maurizio Zarpellon, durante l'evento interverranno: Luca Collina – Vulcaplant s.r.l.- azienda specializzata nella produzione e distribuzione di substrati minerali vulcanici per il verde e l’agricoltura; Giuseppe Molino – Agricola Albese – substrati innovativi e pacciamatura; Alessandro Tomatis – Centro per la Castanicoltura – substrati e pacciamatura da cippato di castagno detanninizzati.

La conferenza si svolgerà presso il Centro Congressi Formont, in Via G. U. Luigi Massa 6, Peveragno.