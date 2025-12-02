I canti della Natività occitana risuonano a Savigliano con il QuBa Libre Quartet

Lunedì 8 dicembre a Savigliano, presso la splendida sala Crosà Nera, alle ore 17:30 si terrà il concerto di Natale Rei e pastres, una veglia occitana organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, (ingresso libero) che vedrà esibirsi QuBa Libre Quartet, una band molto nota e attiva da anni, sull’esempio del “maestro” Sergio Berardo, nella promozione della musica e della cultura occitane sul nostro territorio e non solo.

Gli spettatori saranno accompagnati nel suggestivo mondo dei nouvé, i presepi cantati della tradizione occitana. Si tratta di canzoni popolari, di origine anche molto antica, dedicate alla Natività. Protagonisti di queste canzoni sono tutti i personaggi che - come narrato soprattutto nei vangeli apocrifi - prendono parte al miracolo della nascita di Gesù: ci sono i Re Magi, ma anche e soprattutto la gente comune, umile, come i tanti pastori che per primi sono giunti alla capanna a rendere omaggio al bambino divino offrendo in dono il poco che possedevano. La devozione popolare ha trasformato queste storie evangeliche in canzoni natalizie piene di pathos ma anche dense di vita quotidiana e concretezza contadina, in un miscuglio di gioia e stupore che restituisce con semplicità l'atmosfera magica del Natale.

Il concerto è la trasposizione esatta dell’omonimo disco di QuBa Libre - uscito ad ottobre 2023 - che è stato presentato, negli anni precedenti, in alcuni luoghi significativi delle valli non solo piemontesi quali, tra gli altri, il Filatoio Rosso di Caraglio, il Centro di Documentazione Valle Stura di Sambuco, il centro civico e culturale Lou Pourtoun di Ostana, il Museo delle Acque di Gemona (UD), l’associazione Espaci Occitan di Dronero, l’associazione Le grain de sable di Barcellonette (FR).

A questi ed altri concerti si è aggiunta una tappa a Milano, negli studi di corso Sempione, per un’intervista radiofonica andata in onda in diretta nazionale durante il programma Piazza Verdi su Rai Radio3 il 23 dicembre 2023.

Quest’anno QuBa Libre Quartet ha deciso di “scendere” dalle valli per portare in pianura il concerto di Natale Rei e Pastres, una veglia occitana in due città molto rappresentative del nostro territorio: Savigliano e Cuneo.

Il concerto, coinvolgente ed evocativo, è impreziosito dalla voce intensa di Paola Lombardo, dalle narrazioni di Giuseppe Quattromini, dalle percussioni di Antea Bongiovanni e dal suono ancestrale di alcuni strumenti tradizionali quali ghironda e boha (la cornamusa delle Lande di Guascogna) affidati alla mano esperta di Simonetta Baudino.