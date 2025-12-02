Interscambi Coreografici a Cuneo, dicembre tra danza e riflessione

La Fondazione Egri – Centro di Rilevante Interesse per la Danza (CRID) – prosegue la stagione di Interscambi Coreografici Cuneo con due appuntamenti dedicati alla scoperta del linguaggio del corpo e alla scena coreografica contemporanea: un percorso che unisce formazione del pubblico, partecipazione attiva e spettacoli capaci di intrecciare danza, letteratura e musica.

Il primo appuntamento è per giovedì 4 dicembre al Rondò dei Talenti (Via Luigi Gallo, 1) dalle 18 alle 19: gli appuntamenti di audience engagement Professione Spettatore, a ingresso gratuito previa prenotazione, si presentano in una veste rinnovata, non più soltanto come momento di approfondimento “frontale”, ma come esperienza che invita il pubblico a entrare in relazione con il movimento, sperimentando in prima persona strumenti utili alla lettura del corpo in scena. Un’occasione accessibile a tutti – curiosi, appassionati e nuovi spettatori – per avvicinarsi ai linguaggi della danza attraverso l’esperienza diretta, la riflessione condivisa e il dialogo con gli operatori del settore.

La programmazione torna al Teatro Toselli mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 21 con una serata che proporrà estratti da Combattimento di Tancredi e Clorinda del Gruppo e-Motion e da Puzzle – Il Secondo Passo di ResExtensa Dance Company. Il primo lavoro trae ispirazione dal madrigale di Claudio Monteverdi, affrontando temi di drammatica attualità come guerra, pregiudizio e amore. La storia, tratta dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, narra il duello tra Tancredi, cavaliere cristiano, e Clorinda, guerriera musulmana. Nella notte, Tancredi – innamorato di Clorinda ma incapace di riconoscerla – la uccide senza sapere chi ha di fronte. La coreografia rende visibile questa tensione tragica, esplorando la fragilità dei confini tra identità, percezione e incomprensione.

A seguire, Puzzle – Il Secondo Passo si presenta come un labirinto di voci e narrazioni in danza che si incontrano, si incastrano e si trasformano. Ogni frammento racconta una relazione diversa e un racconto personale che nasce dal dialogo tra i corpi. Ispirato all’immaginario di Italo Calvino e ai suoi Destini incrociati, lo spettacolo mette in scena un universo di possibilità, in cui da un numero finito di elementi possono generarsi infinite storie nuove e differenti. A ogni performer la propria voce, a ogni spettatore la propria interpretazione: Puzzle raccoglie la sfida lanciata da Calvino e la riporta al movimento, trasformando l’incontro, l’incastro e il riconoscimento dell’altro in un esercizio di consapevolezza attivo e condiviso.