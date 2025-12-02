Sabato 6 dicembre Il mito di “Orfeo” rivive nella magia del Monastero della Stella di Saluzzo

Il fascino eterno del mito di Orfeo torna a rivivere a Saluzzo.

Sabato 6 dicembre, alle 21, il Monastero della Stella ospiterà “Orfeo – Concerto narrato”, organizzato da Antidognma Musica con il sostegno in Artbonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Protagonisti della serata tre artisti di primo piano: l’attore Andrea Bosca, voce narrante; Stefano Maffizzoni, al flauto; Giulio Tampalini, alla chitarra.

Il testo è firmato da Bianca Melasecchi, mentre il programma musicale intreccia le suggestioni dei grandi compositori che hanno dialogato con il mito: Gluck, Debussy, Ravel, Saint-Saëns, Maffizzoni, Mouquet, Fauré.

Il racconto musicale ripercorre la vicenda di Orfeo, il cantore capace di incantare uomini e dei, pronto a scendere negli inferi pur di riportare alla luce la sua amata Euridice.

Un mito che ha affascinato per secoli poeti e scrittori, da Ovidio a Rilke, da Campana a Pavese, e che ancora oggi invita a riflettere sul mistero dell’amore, della perdita e della fiducia nell’ignoto.

Il progetto non intende “spiegare” Orfeo, ma lasciarlo parlare direttamente al pubblico: tra musica e parola, il viaggio diventa introspezione, ricerca, ritorno a sé.

I protagonisti: Andrea Bosca, si diploma alla Scuola del Teatro Stabile di Torino e dal 2005 Andrea Bosca lavora in produzioni nazionali e internazionali, recitando in inglese, francese e spagnolo. In televisione debutta nel 2004 con la miniserie Don Bosco. Dal 2006 al 2008 è co-protagonista di Raccontami e partecipa a Zodiaco. Negli anni successivi prende parte a numerose serie di successo, tra cui Fuoriclasse, L’Olimpiade nascosta, Romeo e Giulietta, Medici – Masters of Florence, Quantico (ABC USA), Romanzo Famigliare, La dama velata, Grand Hotel, Non dirlo al mio capo e La porta rossa, dove interpreta Jonas.

Sulle piattaforme streaming è protagonista o co-protagonista in Made in Italy, La guerra è finita e nella serie internazionale 3 Caminos (Prime Video). Interpreta inoltre ruoli di rilievo in Nudes e in Makari 2 nel ruolo dell’archistar Teodoro.

Accanto al lavoro televisivo, Bosca porta avanti un’intensa attività teatrale: torna sul palcoscenico con Jakob von Gunten, è interprete e co-regista di Come vivo d’acciaio e recita in Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad. Nel 2020 scrive e interpreta il monologo tratto da La luna e i falò, prodotto da BAM Teatro e tuttora in tournée.

Nel 2024 è inoltre tra i protagonisti della serie Sempre al tuo fianco, accanto ad Ambra Angiolini.

Stefano Maffizzoni, flautista tra i più apprezzati del panorama internazionale, debutta come solista giovanissimo e suona nei più prestigiosi teatri del mondo, dalla Royal Albert Hall di Londra alla Xinghai Symphony Hall di Guangzhou. Docente e concertista, è dedicatario di numerose opere contemporanee.

Giulio Tampalini, chitarrista carismatico e celebre a livello internazionale, vanta oltre 45 dischi, collaborazioni con prime parti della Scala e tournée in tutto il mondo. Artista Warner Classics, due volte insignito della Chitarra d’Oro, è docente al Conservatorio di Bergamo e all’Accademia di Imola.

Biglietto d'ingresso: 2 euro.

Prenotazioni: www.monasterodellastella.it