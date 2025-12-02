Legalità economica e lotta alla contraffazione: a Savigliano la Guardia di Finanza incontra gli studenti

Martedì 25 novembre le classi del biennio del corso di Amministrazione Finanza e Marketing hanno seguito una lezione con la Guardia di Finanza del corpo di Fossano, nelle persone del tenente Carmine Vitrani e dei marescialli Monni e Bosso.

L’incontro ha avuto una doppia valenza: da un lato far conoscere i compiti e il ruolo del corpo della Guardia di Finanza e presentare gli interventi che la medesima svolge sul territorio nonchè in mare e in montagna nelle operazioni di soccorso alpino.

La seconda valenza è approfondire temi che già gli studenti seguono nelle discipline di economia e diritto sui compiti dei finanzieri in merito alla promozione dei valori della legalità economica e finanziaria, nonché rafforzare la lotta contro la contraffazione puntando l’attenzione sull’importanza di difendere i prodotti made in Italy, di tutelare le eccellenze del territorio e creare una cultura sociale e responsabile sull’acquisto online.

Infine è stato presentato un compito non tanto conosciuto che il corpo della Guardia di Finanza affronta ed è il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, riflettendo soprattutto sui rischi conseguenti alla loro assunzione. L’incontro, avvenuto con un linguaggio semplice e colloquiale, è stato molto gradito dagli studenti perché hanno avuto modo di approfondire le norme del nostro apparato giuridico direttamente con chi lavora per la tutela conoscendo i rischi e le conseguenze e anche avendo modo di porre domande e di chiarire i loro dubbi. Come ha affermato il tenente Vitrani, incontrare i giovani è costruire un futuro migliore, educare alla legalità per tutelare la serenità del nostro vivere civile.