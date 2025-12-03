Santa Barbara 2025: Cuneo e la Granda domani celebrano i Vigili del Fuoco

Domani 4 dicembre Cuneo celebrerà Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, con una serie di appuntamenti religiosi e istituzionali alla presenza delle autorità civili e militari. La Messa si terrà nella Cattedrale.

La giornata inizierà alle 8.00 con l’organizzazione interna e la sistemazione degli automezzi. Alle 9.30 si svolgerà il picchetto con l’onore ai caduti e la deposizione della corona, a cura del personale del Comando e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Sarà presente il Prefetto di Cuneo Mario Savastano.

Alle 10.15 è prevista l’accoglienza delle autorità, seguita alle 10.30 dalla Santa Messa officiata da S.E. Mons. Piero Delbosco. A seguire, la lettura della preghiera dedicata alla patrona e il pranzo conviviale presso la palestra del Comando.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, le caserme saranno aperte alla cittadinanza per visite e incontri con il personale operativo.