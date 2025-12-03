Borgo San Dalmazzo pronta per la 456ª Fiera Fredda della Lumaca

Dal 4 all’8 dicembre torna, presso Palazzo Bertello a Borgo San Dalmazzo, la Fiera Fredda della Lumaca, giunta alla sua 456ª edizione. Tra le manifestazioni più antiche e radicate del Piemonte, la Fiera rinnova ogni anno il suo ruolo di punto d’incontro tra tradizione gastronomica, cultura alpina e memoria locale.



Il programma propone degustazioni, laboratori, spettacoli, incontri culturali e momenti di festa che coinvolgono cittadini, produttori, associazioni e visitatori. La Fiera Fredda è anche vetrina per le eccellenze del territorio e spazio di dialogo tra generazioni, dove il passato contadino incontra le sfide del presente.



Un appuntamento che unisce gusto, storia e comunità, nel cuore di Borgo San Dalmazzo.

Il programma ufficiale è disponibile sul sito ufficiale: www.fierafredda.it o in download nella sezione "Documenti". Il comunicato stampa è in download nella sezione "Documenti".