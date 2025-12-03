Dal 4 all’8 dicembre torna, presso Palazzo Bertello a Borgo San Dalmazzo, la Fiera Fredda della Lumaca, giunta alla sua 456ª edizione. Tra le manifestazioni più antiche e radicate del Piemonte, la Fiera rinnova ogni anno il suo ruolo di punto d’incontro tra tradizione gastronomica, cultura alpina e memoria locale.
Il programma propone degustazioni, laboratori, spettacoli, incontri culturali e momenti di festa che coinvolgono cittadini, produttori, associazioni e visitatori. La Fiera Fredda è anche vetrina per le eccellenze del territorio e spazio di dialogo tra generazioni, dove il passato contadino incontra le sfide del presente.
Un appuntamento che unisce gusto, storia e comunità, nel cuore di Borgo San Dalmazzo.
Il programma ufficiale è disponibile sul sito ufficiale: www.fierafredda.it o in download nella sezione "Documenti". Il comunicato stampa è in download nella sezione "Documenti".
In Breve
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Eventi | 03 dicembre 2025, 15:48
Borgo San Dalmazzo pronta per la 456ª Fiera Fredda della Lumaca
Dal 4 all'8 dicembre a Palazzo Bertello degustazioni, laboratori, spettacoli e incontri culturali e il 5 il tradizionale mercato
Dal 4 all’8 dicembre torna, presso Palazzo Bertello a Borgo San Dalmazzo, la Fiera Fredda della Lumaca, giunta alla sua 456ª edizione. Tra le manifestazioni più antiche e radicate del Piemonte, la Fiera rinnova ogni anno il suo ruolo di punto d’incontro tra tradizione gastronomica, cultura alpina e memoria locale.