Saluzzo, si parte con le domeniche di shopping e le animazioni natalizie

L’esordio per le domeniche di shopping natalizio è stato quello del bel riscontro di domenica scorsa con Negozi aperti - Black edition. Si è aperto con l’accensione delle luminarie, del grande albero di Natale, con i fuochi, le capannine in centro in attesa del presepe vivente e in piazza Castello, il programma Il tuo Natale a Saluzzo.

Anche il Centro Commerciale Naturale CCN ha presentato il programma delle iniziative natalizie, pensato per sostenere le attività aderenti e creare un’atmosfera accogliente per cittadini, famiglie e visitatori.

Lo dice il presidente Massimo Rea "abbiamo costruito un Natale che dà valore alla città e alle nostre attività, con iniziative semplici, utili e capaci di creare movimento».

Anche per quest’anno a disposizione un “packaging” natalizio personalizzato, chiudi-pacco brandizzati e nuove tovagliette a tema che riportano i nomi delle attività aderenti. Tornano anche i “grattini” sviluppati in collaborazione con Gestopark: un servizio che offrirà 30 minuti di parcheggio gratuito per facilitare gli acquisti nel centro.

Il Natale saluzzese sarà animato dagli appuntamenti del 7 e 14 dicembre, due giornate all’insegna del divertimento con animazioni itineranti, trenino dello shopping, gonfiabili, Trono di Babbo Natale, laboratori creativi, giochi tradizionali e tante attività dedicate alle famiglie. Un’occasione per vivere il centro cittadino in un’atmosfera festosa e partecipata.

Tra le novità spicca Ollipay, un progetto che consente alle imprese di assegnare premi natalizi spendibili nelle attività del circuito Ccn, rafforzando il legame tra il tessuto produttivo e il commercio locale. Accanto a questo, la collaborazione con Christiani Bros garantirà sconti speciali con la giostra "Meraviglia dei bimbi” in piazza Cavour.

Debutta anche “Stellina”, il biscotto di Natale realizzato dagli studenti del Cnos-Fap, inoltre il Calendario dell’Avvento ricco di idee regalo e proposte festive.

In collaborazione con “Non Solo Tabacchi” di Eraldo Barale e la Fondazione Amleto Bertoni viene inoltre lanciato il contest fotografico “Il tuo Natale a Saluzzo”, che premierà gli scatti più suggestivi condivisi sui social.

Dall’8 al 24 dicembre Saluzzo sarà avvolta dalla musica natalizia diffusa lungo le vie principali.

«Il nostro obiettivo è sostenere chi ogni giorno anima il commercio saluzzese e offrire ai cittadini un’esperienza piacevole e accogliente. Ringrazio i partner e le attività coinvolte». Ha aggiunto concluso il presidente del Ccn sottolineando il ruolo fondamentale della collaborazione con il Comune e con tutti i partner istituzionali.

Gianpiero Bravo assessore con delega allo sviluppo e alle attività economiche: «Il programma presentato dal Ccn rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione possa generare valore per tutta la città. Le iniziative ideate per questo Natale non solo sostengono il commercio locale, ma contribuiscono a rendere Saluzzo ancora più viva e attrattiva per famiglie, visitatori e imprese. Come Amministrazione siamo al fianco di questo percorso, convinti che un centro cittadino dinamico e accogliente sia fondamentale per la crescita dell’economia urbana e per la qualità della vita di tutti i saluzzesi.

Il lavoro preparatorio dei mesi scorsi – continua l’assessore - è stato proficuo e il dialogo continuo tra Amministrazione e Centro Commerciale Naturale, insieme alla sempre precisa e puntuale azione della Fondazione Bertoni, ci ha permesso di predisporre un vasto programma di attrazioni per tutto il periodo di Natale dove ci sarà la possibilità di conciliare il divertimento sia per grandi che per piccini, oltre a rinnovare e ricordare la tradizione del presepe con la rappresentazione che si terrà nella centrale Corso Italia in collaborazione con la Comunità Cenacolo. Un grande ringraziamento quindi a tutti coloro che hanno collaborato per arrivare ad avere un programma che, siamo sicuri, renderà Saluzzo sempre più bella ed attrattiva».