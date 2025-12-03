 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 03 dicembre 2025, 18:23

Un Capodanno unico al Rifugio Campo Base di Chiappera

La proposta è di un soggiorno di tre notti con formula in mezza pensione, cenone di Capodanno e tante attività outdoor guidate

Un Capodanno unico al Rifugio Campo Base di Chiappera

Vivi un Capodanno unico al Rifugio Campo Base di Chiappera, immerso nell'incanto dell'inverno dell'Alta Valle Maira.

La proposta è di un soggiorno di tre notti con formula in mezza pensione, cenone di Capodanno e tante attività outdoor guidate (ciaspolate o trekking in base alle condizioni neve) e momenti di relax e scoperta in rifugio. 

Un programma ricco di proposte per chi ama le attività sulla neve, la scoperta dell’ambiente alpino e le serate in rifugio tra incontri e convivialità. 

Gli appuntamenti in programma

LUNEDÍ 29 DICEMBRE ore 21:00 Il gipeto vola di nuovo in Valle Maira. Incontro con il fotografo Marco Bertelli dedicato al ritorno del gipeto in Alta Valle Maira, con immagini e racconti esclusivi su quest’avvoltoio e il suo ruolo nell’ecosistema locale.

MARTEDÍ 30 DICEMBRE ore 09:30 Igloo Experience. Una giornata per ripercorrere l’affascinante tradizione nordica degli igloo, imparando le tecniche e i segreti della realizzazione. Con l’aiuto di Guido Camia, istruttore di sopravvivenza, si costruirà un igloo di dimensioni reali. 

MERCOLEDÍ 31 DICEMBRE ore 9:00 Finiamo l'anno con un panorama da favola. Escursione guidata sulle racchette da neve, adatta a tutti, con la guida escursionistica Enrico Collo. Sulle vie dei migranti e del contrabbando: escursioni che hanno fatto la storia, raccontando la natura del territorio che ci circonda. 

MERCOLEDÍ 31 DICEMBRE ore 20:00 Cenone di San Silvestro. A seguire brinderemo insieme all’arrivo del nuovo anno attorno al calore del falò e accompagnati dalla musica del maestro di fisarmonica Stefano Milanesio. 

VENERDÍ 2 GENNAIO ore 17:00 Passeggiata sotto la luna piena con le racchette da neve. Camminare sulla neve al tramonto nel magico anfiteatro delle Cascate di Stroppia e della Rocca Castello-Provenzale: questo sarà il palcoscenico di una facile passeggiata notturna alla scoperta delle stelle di inizio anno. Escursione pianeggiante e adatta a tutti, con la guida del geologo Enrico Collo, appassionato di astronomia e mitologia celeste. 

SABATO 3 GENNAIO ore 21:00 Il cantico delle stagioni: autunno e inverno in Valle Maira. Lo splendore dell’Alta Valle Maira raccontato dalle parole e dalle immagini di Marco Bertelli, appassionato di fotografia e spettatore invisibile dello spettacolo offerto nel meraviglioso palcoscenico che ci circonda dalla natura. Attraverso le sue esperienze in prima persona, Marco ci illustrerà la vita e le abitudini dei numerosi attori che popolano la valle durante le stagioni autunnali e invernali. 

Per il programma dettagliato e le tariffe consulta il sito: www.campobaseacceglio.it Tel.: 334 8416041 E-mail: info@campobaseacceglio.it

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium