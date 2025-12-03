Vivi un Capodanno unico al Rifugio Campo Base di Chiappera, immerso nell'incanto dell'inverno dell'Alta Valle Maira.

La proposta è di un soggiorno di tre notti con formula in mezza pensione, cenone di Capodanno e tante attività outdoor guidate (ciaspolate o trekking in base alle condizioni neve) e momenti di relax e scoperta in rifugio.

Un programma ricco di proposte per chi ama le attività sulla neve, la scoperta dell’ambiente alpino e le serate in rifugio tra incontri e convivialità.

Gli appuntamenti in programma

LUNEDÍ 29 DICEMBRE ore 21:00 Il gipeto vola di nuovo in Valle Maira. Incontro con il fotografo Marco Bertelli dedicato al ritorno del gipeto in Alta Valle Maira, con immagini e racconti esclusivi su quest’avvoltoio e il suo ruolo nell’ecosistema locale.

MARTEDÍ 30 DICEMBRE ore 09:30 Igloo Experience. Una giornata per ripercorrere l’affascinante tradizione nordica degli igloo, imparando le tecniche e i segreti della realizzazione. Con l’aiuto di Guido Camia, istruttore di sopravvivenza, si costruirà un igloo di dimensioni reali.

MERCOLEDÍ 31 DICEMBRE ore 9:00 Finiamo l'anno con un panorama da favola. Escursione guidata sulle racchette da neve, adatta a tutti, con la guida escursionistica Enrico Collo. Sulle vie dei migranti e del contrabbando: escursioni che hanno fatto la storia, raccontando la natura del territorio che ci circonda.

MERCOLEDÍ 31 DICEMBRE ore 20:00 Cenone di San Silvestro. A seguire brinderemo insieme all’arrivo del nuovo anno attorno al calore del falò e accompagnati dalla musica del maestro di fisarmonica Stefano Milanesio.

VENERDÍ 2 GENNAIO ore 17:00 Passeggiata sotto la luna piena con le racchette da neve. Camminare sulla neve al tramonto nel magico anfiteatro delle Cascate di Stroppia e della Rocca Castello-Provenzale: questo sarà il palcoscenico di una facile passeggiata notturna alla scoperta delle stelle di inizio anno. Escursione pianeggiante e adatta a tutti, con la guida del geologo Enrico Collo, appassionato di astronomia e mitologia celeste.

SABATO 3 GENNAIO ore 21:00 Il cantico delle stagioni: autunno e inverno in Valle Maira. Lo splendore dell’Alta Valle Maira raccontato dalle parole e dalle immagini di Marco Bertelli, appassionato di fotografia e spettatore invisibile dello spettacolo offerto nel meraviglioso palcoscenico che ci circonda dalla natura. Attraverso le sue esperienze in prima persona, Marco ci illustrerà la vita e le abitudini dei numerosi attori che popolano la valle durante le stagioni autunnali e invernali.

Per il programma dettagliato e le tariffe consulta il sito: www.campobaseacceglio.it Tel.: 334 8416041 E-mail: info@campobaseacceglio.it