 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 04 dicembre 2025, 10:25

"Alessandra sempre viva nel cuore di tutti”: dedicata alla maestra una giostra installata nella scuola dell’infanzia Collodi di Fossano

Lodevole iniziativa realizzata grazie all’associazione Onlus La Favola di Marco, la leva del 1963, in memoria di Alessandra Leone, compianta insegnante scomparsa nel 2023

Occasione di festa, mista a commozione, per la giornata dello scorso 28 novembre con la partecipazione, presso la scuola dell’infanzia fossanese Collodi, di bambini, famiglie e autorità all’inaugurazione della nuova giostra dedicata alla compianta maestra Antonella Leone, venuta a mancare nel 2023.

In sua rinnovata memoria è intervenuto il sindaco Dario Tallone: “Con il vicesindaco Rattalino, la presidente del Consiglio Giaccardi e il presidente della Commissione Cultura Blengino, abbiamo inaugurato una nuova giostra dedicata ad Antonella. Grazie alla Favola di Marco 1Q41.12 – Onlus e alla leva ‘63 i bimbi potranno giocare nel ricordo della loro amata insegnante”.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium