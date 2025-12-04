"Alessandra sempre viva nel cuore di tutti”: dedicata alla maestra una giostra installata nella scuola dell’infanzia Collodi di Fossano

Occasione di festa, mista a commozione, per la giornata dello scorso 28 novembre con la partecipazione, presso la scuola dell’infanzia fossanese Collodi, di bambini, famiglie e autorità all’inaugurazione della nuova giostra dedicata alla compianta maestra Antonella Leone, venuta a mancare nel 2023.

In sua rinnovata memoria è intervenuto il sindaco Dario Tallone: “Con il vicesindaco Rattalino, la presidente del Consiglio Giaccardi e il presidente della Commissione Cultura Blengino, abbiamo inaugurato una nuova giostra dedicata ad Antonella. Grazie alla Favola di Marco 1Q41.12 – Onlus e alla leva ‘63 i bimbi potranno giocare nel ricordo della loro amata insegnante”.