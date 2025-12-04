15° Concorso nazionale Mondoviphoto Trasparenze: un successo IA inaspettato

Riceviamo dall’organizzazione del 15° Concorso nazionale Mondoviphoto intitolato 'Trasparenze':

“Quest'anno, grazie al sostegno della banca BCC di Pianfei e Rocca de Baldi, abbiamo deciso di stravolgere il nostro consueto concorso nazionale, puntando su una provocazione, ossia su una giuria che gestisse la selezione delle fotografie, che non fosse come le altre, ma gestita dall'Intelligenza Artificiale.

Qualcuno l'ha soprannominata la giur-IA, insieme abbiamo deciso il prompt per la selezione e abbiamo messo online l'evento. Da subito abbiamo capito che, nonostante le critiche e i commenti negativi, l'esperimento interessava al pubblico dei fotoamatori e infatti i riscontri sono stati davvero inaspettati: 751 scatti ricevuti, 164 partecipanti da tutta Italia.

Nella selezione finale abbiamo ricevuto fotografie arrivate da Torino, Genova, Sulmona, Ancona, Lecco, e da molte altre località, ma la cosa a cui noi tenevamo di più, non era tanto la partecipazione, ma creare un dibattito che portasse davvero alla ribalta il tema dell'intelligenza artificiale e dell'impatto che ha, e avrà sulla nostra vita quotidiana.

Il dibattito che è iniziato sui social coinvolgendo anche fotografi molto conosciuti, continuerà in due serate. La prima serata sarà venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 in concomitanza con l'inaugurazione della Mostra del Concorso e alla mostra collettiva dei Soci: ci sarà Fabio Cecconello, in arte Ettone, che ci parlerà di fotografia e AI.

Alla premiazione del concorso invece avremo una bella tavola rotonda con tre ospiti principali e altri invitati che ci aiuteranno a sviscerare il tema dell'intelligenza artificiale. In quell'occasione spiegheremo anche i risultati del concorso e il prompt utilizzato per la selezione delle vincitrici.

Ecco gli ospiti del talk:

Ugo Galassi

Ricercatore con oltre 20 anni di esperienza in intelligenza artificiale e computer vision. Attualmente è R&D Manager presso Wama Group.

Si occupa dello sviluppo di sistemi di videosorveglianza basati su AI per infrastrutture critiche e impianti industriali ad alto rischio. Ha sviluppato competenze specifiche in modelli stocastici e metodi di apprendimento generativo non supervisionato applicati a sistemi biologici complessi, etologia computazionale e navigazione autonoma.

Parallelamente sviluppa progetti fotografici d'autore che indagano la percezione e i bias cognitivi umani, in particolare il fenomeno della plant blindness, e collabora con street artist per documentare interventi di rigenerazione urbana. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste come Corriere della Sera, Domus e Conde Nast Traveller China, e inclusi in esposizioni curate da Denis Curti e Guido Harari. Ha ricevuto premi e menzioni in concorsi internazionali tra cui Sony World Photography Awards e Siena International Photo Awards.

Francesco Zecchini

giornalista e Media Relations Specialist presso una multinazionale dell’energia. Ha collaborato con testate come Corriere della Sera, Repubblica e Il Fatto Quotidiano, e con agenzie come Reuters e Axel Springer. Esperto di comunicazione e formatore, ha ideato corsi di IA seguiti da centinaia di persone.

Francesco Pungitore

giornalista, docente di Filosofia, Storia, Scienze Umane, Psicologia e Tecniche della Comunicazione, ho un Perfezionamento post-laurea in Tecnologie per l'Insegnamento e un Master in Comunicazione Digitale. Formatore esperto in Intelligenza Artificiale, attualmente ricopro gli incarichi di Direttore tecnico dell'Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, portavoce del Progetto culturale Naturium e responsabile comunicazione dell'Agenzia Service Management.

Ringraziamo per l'aiuto nell'iniziativa il nostro sponsor Banca BCC di Pianfei e Rocca de Baldi, FotoCineVideo Renata di Roccavione, Big Promotion e ovviamente il comune di Mondovì per il patrocinio e l'utilizzo delle sale”.