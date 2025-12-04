Cuneo, il 9 dicembre l'incontro "La cultura é di tutti": all'egittologo Greco il premio 'Don Aldo Benevelli'

Martedì 9 dicembre 2025 si svolgerà il quarto e ultimo appuntamento dell'edizione autunno 2025 di "Resistenze di Oggi - Informare per resistere" del Centro culturale don Aldo Benevelli dell'Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo.

Presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC via roma nr. 17 alle ore 21 é atteso per una riflessione sul tema "La cultura é di tutti"

Christian Greco, egittologo, co-direttore della missione archeologica italo-olandese a Saqqara (Egitto), dal 2014 è Direttore del Museo Egizio di Torino. E’ docente di Museum Studies in diversi atenei italiani e stranieri.

Nel libro “La cultura è di tutti” Christian Greco racconta della cultura come bene comune e dei musei come spazi di incontro, formazione e confronto, accessibili e partecipati. Coinvolgimento e coprogettazione sono per Christian Greco due parole chiave. “I musei, essendo deputati a conservare e costruire la memoria collettiva costituiscono dei ponti che legano generazioni passate e future. (..) Il patrimonio culturale può dunque svolgere un ruolo fondamentale per rifugiati e immigrati che si trovino a vivere in un paese terzo.(..) I musei , custodi del passato, luoghi dinamici e abituati a relazionarsi con l’altro, con il diverso, possono divenire laboratori missionari di inclusione e dialogo” .Una cultura come processo partecipato, inclusivo e dinamico ancorato ai diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali.

L’articolo 9 della Costituzione, inserito tra gli articoli fondamentali, è stato indicato dall’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi come l’articolo più originale della Costituzione italiana , perché contiene una concezione unitaria e inscindibile tra passato (patrimonio artistico e storico), presente e futuro (ricerca, cultura e paesaggio), un approccio che non ha eguali in altre Costituzioni, definendo la protezione di questi beni come missione pubblica e inalienabile della Repubblica.

Tuttavia se sulla carta la cultura è di tutti “le statistiche dimostrano che nei fatti resta invece nella testa, nel cuore e nel portafoglio di pochi”.

Il controllo della cultura non è solo questione di proprietà, sfruttamento economico o di rispecchiamento identitario, ma riguarda anche chi decide che cosa è la cultura e che cosa non lo è, a cosa serve , quali benefici individuali possono assumere valenza collettiva.

Una cultura di tutti richiede una partecipazione effettiva alla vita culturale, il superamento delle disuguaglianze ma anche la condivisione della responsabilità nella cura del patrimonio, perché la cultura appartiene a tutti.

Nel corso della serata Christian Greco riceverà il riconoscimento "Don Aldo Benevelli 2025" con la seguente motivazione: “con la sua visione innovativa, che unisce ricerca scientifica, gestione manageriale e divulgazione inclusiva, ha dimostrato che la cultura e’ un diritto di tutti e che il patrimonio museale appartiene alla collettività”.