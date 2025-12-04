Ernesto Maria Ruffini alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba: "La politica dell'uguaglianza e della partecipazione"

La Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba prosegue il suo percorso nel programma dei Laboratori di Resistenza Permanente 2025–2026 con un nuovo appuntamento dedicato a uno dei temi più urgenti e spesso meno compresi del dibattito pubblico: il rapporto tra cittadinanza, diritti e partecipazione. A guidare questa riflessione sarà Ernesto Maria Ruffini, giurista e dirigente pubblico di lungo corso, figura che negli ultimi anni ha avuto un ruolo centrale nel ripensare il legame tra Stato e cittadini, soprattutto sul piano dell’equità, dell’inclusione e della responsabilità collettiva.

Nel suo intervento, intitolato “La politica dell’uguaglianza e della partecipazione”, Ruffini affronterà una domanda semplice solo in apparenza: che cosa significa, oggi, essere cittadini? In un tempo segnato da sfiducia, polarizzazione e crisi del senso civico, la partecipazione democratica – un cardine della Costituzione – sembra spesso indebolita. Eppure è proprio attraverso la partecipazione, individuale e comunitaria, che si costruisce l’uguaglianza sostanziale, quella che permette a ciascuno di trovare spazio, voce e rappresentanza nella vita della Repubblica.

Partendo dalla sua esperienza istituzionale, Ruffini offrirà una lettura concreta e documentata dei meccanismi che regolano la vita pubblica, esplorando come i diritti, i doveri, la fiscalità, l’accesso ai servizi e la trasparenza amministrativa siano strumenti essenziali di una democrazia matura. Perché non c’è uguaglianza senza partecipazione, e non c’è partecipazione senza la consapevolezza del proprio ruolo nella comunità.

L’incontro con Ernesto Maria Ruffini sarà dunque un’occasione preziosa per riflettere, senza retorica ma con profondità e chiarezza, su uno dei valori fondanti della nostra democrazia: quel principio di uguaglianza che non può restare parola astratta, ma deve tradursi ogni giorno in politiche, scelte e gesti capaci di rendere più forte e inclusiva la nostra comunità. Un invito, come sempre nei Laboratori della Fondazione, a fermarsi, comprendere e ritrovare il senso più autentico del vivere insieme.

Il programma della XVI edizione dei Laboratori di Resistenza Permanente si arricchisce di un nuovo appuntamento: venerdì 20 dicembre alle 18.30 protagonista sarà la divulgatrice Patrizia Balbo per Un viaggio nello zodiaco del 2026, un appuntamento perfettamente in linea con lo spirito della Fondazione, capace di unire curiosità, conoscenza e uno sguardo luminoso e divertito sul nuovo anno.