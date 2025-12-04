Venticinque anni di tradizione: ad Alba torna la storica Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giuseppe

Compie venticinque anni una delle iniziative più amate del periodo natalizio albese: la Mostra dei Presepi di Alba, ospitata come sempre nella suggestiva Chiesa di San Giuseppe. Un appuntamento che, anno dopo anno, richiama nella città oltre 10 mila visitatori in appena un mese, confermandosi una delle esposizioni più frequentate del territorio.

Un’edizione speciale con più espositori

L’edizione 2025 si annuncia particolarmente ricca: gli organizzatori segnalano infatti un significativo aumento di espositori, a testimonianza di un interesse crescente verso l’arte presepiale e verso l’evento che mette in dialogo tradizione, creatività e spiritualità.

La mostra proporrà presepi provenienti da diverse regioni e realizzati con materiali, tecniche e stili differenti, offrendo un percorso emozionante adatto a famiglie, appassionati, bambini e turisti.

Un’iniziativa che sostiene la comunità

Come da tradizione, tutte le offerte raccolte durante il periodo di apertura saranno destinate ai lavori di manutenzione del campanile della Chiesa di San Giuseppe, uno dei punti panoramici più suggestivi sulla città di Alba. Un motivo in più per sostenere una manifestazione che unisce cultura, arte e attenzione al patrimonio storico locale.

Date e orari: quando visitare la mostra

La Mostra dei Presepi sarà visitabile a partire dall’8 dicembre secondo il seguente calendario:

● Giovedì, venerdì, sabato e domenica



● Dalle ore 14.30 alle 18.00



● Apertura confermata anche nei giorni festivi, compresi Natale e Capodanno



Gli organizzatori rivolgono un invito caloroso a cittadini, turisti e appassionati:

“Invitiamo tutti a partecipare e a condividere con noi questa tradizione che da venticinque anni arricchisce il Natale albese.”