Alba, all’associazione Alec il requiem di Mozart tra storia e leggenda

Venerdì 12 dicembre alle 21, presso l’Associazione Alec di Alba in via Vittorio Emanuele II 30, si terrà una serata dedicata al Requiem di Mozart, un capolavoro avvolto da un’aura di mistero con il professor Paolo Tonino Bossi. La morte improvvisa di Mozart gli impedì infatti di completare l’opera, lasciando aperti numerosi interrogativi: quanto c’è davvero di Mozart nel Requiem? E perché, pur non essendo interamente suo, è percepito dal pubblico di tutto il mondo come uno dei suoi lavori più autentici? Durante l’incontro si cercherà di fare chiarezza sulla complessa vicenda che circonda il Requiem, l’estremo saluto del grande Amadeus, accompagnando il racconto con ascolti guidati.

Paolo Tonini Bossi, torinese di origine e albese d’adozione, è diplomato in Musica corale e direzione di coro, Composizione e Prepolifonia al Conservatorio di Torino, dove si è anche laureato in Storia della musica. È stato Responsabile dell’Archivio musicale del Teatro Regio di Torino e ha vinto i concorsi ministeriali per l’insegnamento di Armonia complementare e Musica corale e direzione di coro. Ha insegnato in diversi Conservatori italiani (Cuneo, Torino, Trieste, Trento) ed è stato titolare della cattedra di Musica corale e direzione di coro al Conservatorio di Torino dal 2005 al 2021. Ha collaborato con importanti rassegne musicali (Musica del nostro tempo, Piemonte in musica, Settembre Musica), pubblicato saggi per Ricordi/Giunti, EDT e Rugginenti, e partecipato a convegni dedicati alla teoria musicale rinascimentale e ai rapporti tra musica e letteratura.



























