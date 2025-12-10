Sampeyre, ricco calendario di eventi in vista delle festività natalizie

Sampeyre, capoluogo della valle Varaita, ha predisposto un ricco calendario di eventi per tutte le età e tutti i gusti in occasione delle imminenti festività natalizie.

Ecco, di seguito, tutti gli appuntamenti.

Sabato 13 Dicembre

Ciaspolata con gli alpini aperta a tutti con partenza da Sampeyre e arrivo a Villar. All’arrivo pranzo in compagnia, organizzato dal locale gruppo Ana, per concludere insieme in amicizia l’escursione.

Ore 15.00 "Operazione Grinch: caccia al tesoro, merenda e inaugurazione pattinaggio su ghiaccio in piazza"

Ore 16.00 "Tradizioni, strumenti e suoni dalle Alpi Orobiche". Ingresso libero.Lu Cunvent, Rore.

Martedì 24 Dicembre

Ore 15.00 Aspettando Babbo Natale con panettone e il gioco "Pesco lu pintun". Dragoniere presso il Circolo Dragoniere

Venerdì 26 Dicembre

Ore 21.00 "Il cielo è una coperta ricamata, canzoni per una stella" coi Ciat Pitois di Katia e Marco, musica popolare. Museo Storico Etnografico di Sampeyre.

Sabato 27 Dicembre

Ore 10.30-11.30 / 11.30-12.30 lezione di pattinaggio di gruppo Costo € 15,00 comprensivi di istruttrice, noleggio pattini e ingresso pista Minimo 5 partecipanti. Info e prenotazioni 329 317 7579

Ore 17.00 4 Chiacchere all'uncinetto con Anna Baralis. Offerta libera e consapevole. Info e prenotazioni 329 317 7579

Ore 20.45 Incontri con l'Autore, presentazione del libro "La voce della dea gnostica" di e con Paolo Riberi, a cura della biblioteca Comunale,presso il Museo Storico Etnografico di Sampeyre.

Domenica 28 Dicembre

Ore 21.00 Armonizzazione energetica con Roberta Panizzieri presso il Museo Storico Etnografico di Sampeyre. Costo € 20,00. Info e prenotazioni 338 993 9398.

Lunedì 29 Dicembre

Ore 10.30-11.30 / 11.30-12.30 lezione di pattinaggio di gruppo Costo € 15,00 comprensivi di istruttrice, noleggio pattini e ingresso pista Minimo 5 partecipanti. Info e prenotazioni 329 317 7579.

Martedì 30 Dicembre

Ore 17.00 Caccia al tesoro al Museo. Museo Storico Etnografico di Sampeyre.

Ore 23.30 Pre Party di Capodannopresso la discoteca La Bicocca.

Mercoledì 31 Dicembre

Ore 22.00Capodanno in piazza con djset e Music Storm party band.

Ore 23.00 Veglionissimo di Capodannopresso la discoteca La Bicocca.

Venerdì 2 Gennaio

Ore 10.30-11.30 / 11.30-12.30 lezione di pattinaggio di gruppo Costo € 15,00 comprensivi di istruttrice, noleggio pattini e ingresso pista Minimo 5 partecipanti. Info e prenotazioni 329 317 7579.

Ore 20.45 Incontri con l'Autore, presentazione del libro "Il maggiociondolo" di e con Silvia Salussoliaa cura della Biblioteca Comunale,presso il Museo Storico Etnografico di Sampeyre.

Sabato 3 Gennaio

Ore 10.15 “Aspettando la Befana”laboratorio di acquarello per bambini con Cinzia Rastiello. Museo Storico Etnografico di Sampeyre.Per info e prenotazioni 334 939 1013.

Ore 15.45 "Dipingiamo al museo" laboratorio di acquarello per adulti con Cinzia Rastiello. Museo Storico Etnografico di Sampeyre.Per info e prenotazioni 334 939 1013.

Dalle Ore 17.00 “Aspettando la Befana con negozi in strada e aperitivo in musica.” Tra Via Vittorio Emanuele II e Via Roma musica tradizionale, truccabimbi, aperitivi e soprese.

Ore 17.30 Da Becetto alla luna. Ciaspolata notturna con Elena Armand. Costo € 20. Per info e prenotazioni +39 349 678 0421, info@armandelena.it.

Ore 21.00 Natale in musica con la corale Ten. G. Bracco, Santuario della Madonna Nera di Becetto, Becetto.

Ore 21.00 "Rattoppè, recital tra canto e ventriloquia" con Paola Lombardo, voce e Mario Cosco, chitarra classica; regia di Luisella Tamietto.Ingresso libero. Rore, Lu Cunvent.

Domenica 4 Gennaio

Ore 14.30 "Tracce sulla neve, da Calchesio a Villar, escursione naturalistica per famiglie" con Max Pellerino, Vesulus. Attività a pagamento. Info e prenotazioni 329 317 7579.

Lunedì 5 Gennaio

Ore 10.30-11.30 / 11.30-12.30 lezione di pattinaggio di gruppo Costo € 15,00 comprensivi di istruttrice, noleggio pattini e ingresso pista Minimo 5 partecipanti. Info e prenotazioni 329 317 7579.

Ore 15.00 Aspettando la Befana a Dragoniere. Se passi a salutarla avrai un dolcino. Circolo Dragoniere.

Martedì 6 Gennaio

La Befana vien a Becetto, appendi il tuo calzino. Becetto.

AL MUSEO: proiezioni continue delle foto d’epoca della Collezione Martino-Pignatta.

UFFICIO TURISTICO PRESSO IL MUSEO STORICO ETNOGRAFICO DI SAMPEYRE VIA ROMA 27

STESSE APERTURE E ORARI: 6-7-8-13-14 dicembre e dal 20 Dicembre 2025 al 6 Gennaio 2026 10.00-12.30 e 15.30-19.00. CHIUSO IL 25 Dicembre tutto il giorno e 1° Gennaio al mattino. Per informazioni: cell. 329 317 7579