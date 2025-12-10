 / Solidarietà

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Solidarietà | 10 dicembre 2025, 12:26

Domenica 21 dicembre torna il “Natale di solidarietà” della Boves Run

Ritrovo in piazza Mottini alle 9.30

Domenica 21 dicembre torna il “Natale di solidarietà” della Boves Run

Torna, domenica 21 dicembre, il tradizionale appuntamento con la corsa e camminata “Natale di solidarietà”

La manifestazione, promossa da Boves Run e giunta alla XXIII edizione (VIII Memorial Nathalie Pochard), prevede il ritrovo in piazza Mottini alle 9.30. 

Da lì partiranno prima i camminatori (ore 10) e poi i podisti (10.40) per un percorso collinare di circa 6 km al termine del quale sarà servito un piccolo rinfresco. 

Quest’anno la corsa offrirà la possibilità ai partecipanti di contribuire, con offerta libera, alle attività dell’Asilo Divina Provvidenza di Rivoira. Il prossimo Natale invece toccherà alla “Don Perelli di Fontanelle.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium