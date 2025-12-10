Domenica 21 dicembre torna il “Natale di solidarietà” della Boves Run

Torna, domenica 21 dicembre, il tradizionale appuntamento con la corsa e camminata “Natale di solidarietà”.
La manifestazione, promossa da Boves Run e giunta alla XXIII edizione (VIII Memorial Nathalie Pochard), prevede il ritrovo in piazza Mottini alle 9.30.
Da lì partiranno prima i camminatori (ore 10) e poi i podisti (10.40) per un percorso collinare di circa 6 km al termine del quale sarà servito un piccolo rinfresco.
Quest’anno la corsa offrirà la possibilità ai partecipanti di contribuire, con offerta libera, alle attività dell’Asilo Divina Provvidenza di Rivoira. Il prossimo Natale invece toccherà alla “Don Perelli di Fontanelle.