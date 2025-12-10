Saluzzo: boom di partecipazioni alle 23ª edizione del Fitwalking del Cuore

Sono 51 le associazioni e le scuole che prendono parte alla raccolta iscrizioni per questa 23ª edizione del Fitwalking del Cuore di Saluzzo.

È stato registrato un incremento rispetto alla passata edizione, in cui erano state 45, con alcune new entry da segnalare come la Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano Ets, A.P.I. Stom LA GRANDA O.d.V. ed il Gruppo Scout Saluzzo 1. Alta la partecipazione delle scuole con diversi plessi scolastici dell’IC Moretta e con l’IC Saluzzo, l’IC Venasca-Costigliole, l’IC Sanfront-Paesana, l’IC Revello e l’IC Chiusa di Pesio-Peveragno a dimostrazione di come il bacino di utenza della manifestazione sia ampio. Partecipano infatti alla raccolta iscrizioni anche due associazioni di Torino l’ASD Camminatorino e A.P.R.I. Aps Ets.

L’elenco completo delle associazioni/scuole aderenti ed i relativi progetti è pubblicato sulla pagina web dedicata alla manifestazione: https://www.scuolacamminosaluzzo.it/fitwalking-del-cuore

Una partecipazione così importante del mondo scolastico e del terzo settore dimostra ancora una volta la valenza sociale della manifestazione e l’impatto sul territorio. Nelle 22 edizioni sono stati devoluti più di 800.000 euro, contributi in larga parte utilizzati per finanziare iniziative locali e all’estero sostenute da realtà del saluzzese. Anche quest’anno quanto raccolto dalle iscrizioni sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti presentati.

"A fronte delle difficoltà crescenti di comporre il pacco gara – dichiarano gli organizzatori – abbiamo valutato l’ipotesi di alzare la quota d’iscrizione per utilizzarne una parte per l’acquisto di un gadget o di uno o più prodotti da omaggiare ai partecipanti, abbiamo però ritenuto che lo spirito del Fitwalking del Cuore non sia questo. Siamo certi che le persone si iscrivono e partecipano non per il pacco gara ma per sostenere i progetti, sostenere la solidarietà e vivere una mattinata di sport, condivisione e aggregazione in un contesto unico. Ringraziamo quindi ancora una volta le aziende che ci sostengono e che rendono possibile l’organizzazione dell’evento, il pacco gara sarà molto contenuto ma confidiamo nel fatto che venga percepito come un di più, il cuore sono le 50 scuole ed associazioni che possono realizzare le iniziative proposte".