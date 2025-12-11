Venasca conferisce la cittadinanza italiana a Leonat Brunga, in paese dal 2007

Lo scorso martedì 9 dicembre, nel salone del Consiglio del Comune di Venasca, si è svolta la cerimonia con cui il signor Leonat Brunga è diventato ufficialmente cittadino italiano, pronunciando il giuramento di rito davanti al sindaco Silvano Dovetta, in qualità di ufficiale di stato civile, e a un folto gruppo di parenti e amici. Originario dell’Albania, il signor Brunga è arrivato in Italia nel 2007 e da allora risiede a Venasca insieme alla famiglia, composta dalla moglie Marjane e dai figli Lea e Daniel.

Leonat Brunga ha ottenuto la cittadinanza italiana poco più di un anno dopo la moglie e la figlia: Marjane e Lea sono infatti diventate cittadine italiane martedì 12 novembre 2024, mentre il figlio Daniel è ancora in attesa del termine del percorso per diventarlo a sua volta. Nel corso della cerimonia il neocittadino ha recitato la formula prevista dalla legge, con l’impegno di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, ricevendo al termine anche una copia della Costituzione italiana come simbolo concreto dei diritti e dei doveri che da oggi lo riguardano direttamente.

"La famiglia Brunga si è integrata da anni nella nostra comunità locale, partecipando alla vita attiva del paese – afferma il sindaco di Venasca Silvano Dovetta –. Questo passaggio formale rappresenta un riconoscimento importante di un percorso di integrazione già compiuto e sono contento di vedere diventare cittadino italiano il signor Leonat, dopo la moglie e la figlia, già cittadine italiane. La presenza di tanti amici alla cerimonia dimostra che non si tratta di un semplice adempimento burocratico, ma di un momento sentito, che rafforza il legame tra le persone e la nostra comunità venaschese".