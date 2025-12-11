Monastero di Vasco sigla accordo con Artesina e il Comprensorio Mondolè Ski

Il Comune di Monastero di Vasco ha siglato un importante accordo con Artesina S.p.A. e il Comprensorio Mondolè Ski: tariffe agevolate per tutti i residenti per l’acquisto degli skipass giornalieri e stagionali.



"Si tratta di un risultato di grande valore per la nostra comunità - spiegano dall'amministrazione comunale -, frutto di un dialogo costante e costruttivo con le società gestrici del comprensorio sciistico Artesina SpA, PratoNevoso SpA e Frabosa Ski 2000 SpA, che desideriamo ringraziare sinceramente per la disponibilità e la collaborazione dimostrata. Grazie al loro impegno è stato possibile rendere più accessibile la pratica dello sci e la fruizione di un territorio montano che rappresenta una risorsa sportiva, turistica e culturale di primaria importanza per tutti. L’accordo consente di rendere più accessibile la pratica dello sci e la fruizione di un territorio montano che rappresenta un’importante risorsa sportiva, turistica e culturale per tutti".



Le agevolazioni riservate ai residenti di Monastero di Vasco, valide sull’intero Comprensorio Mondolè Ski, prevedono l'acquisto di skipass giornaliero adulto-ragazzo (26 euro), skipass stagionale adulto (551 euro), skipass stagionale studenti scuole secondarie superiori e università (364 euro, previa presentazione del certificato di iscrizione) e skipass stagionale studenti scuole elementari e medie inferiori (146 euro).



Gli aventi diritto potranno ritirare l’apposita tessera presso le biglietterie del comprensorio. Il costo del supporto è di € 2,50.

"Questo accordo - concludono dal Comune - rappresenta un passo significativo nella promozione dello sport e del benessere. Riteniamo sia un’opportunità concreta per vivere la montagna a condizioni particolarmente vantaggiose. Un impegno che conferma la volontà del Comune di favorire attività ricreative e sportive accessibili a tutte le fasce d’età".