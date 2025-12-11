Margarita "accende" la Natività

Anche Margarita ha dato ufficialmente il via al periodo natalizio con l'accensione, lo scorso sabato 6 dicembre, della Natività, a a cura del gruppo Alpini locale.

Alla serata erano presenti anche il parroco, don Paolo Biestro, il presidente della Sezione Alpini di Mondovì, Armando Camperi, il sindaco Michele Alberti e le autorità Comunali, oltre a numerose persone giunte per assistere a questo bel momento di comunità.



A seguire, nella vicina chiesa parrocchiale, si è svolto il concerto animato dal Coro della Sezione ANA Mondovì e successivamente ha avuto luogo lo scambio di auguri con panettone e cioccolata calda, offerto ai presenti



"È stata una bellissima ed emozionante serata - chiosa il capo gruppo dell'ANA Margarita -, ringrazio vivamente il pubblico presente, il coro, chi ha collaborato all’organizzazione, il parroco e i soci ANA per l’instancabile, costante e sempre attivo impegno a favore della comunità locale. Auguro a tutti buona feste!”.