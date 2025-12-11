Pomeriggio speciale sulla pista di pattinaggio di Bra per la "Scuola di quartiere"

Un pomeriggio ricco di entusiasmo ha visto protagonisti 35 bambine e bambini delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria Rita Levi Montalcini, appartenente all’Istituto Comprensivo “Piero Angela” di Bra. I giovani partecipanti hanno trascorso alcune ore sulla pista di pattinaggio installata sul territorio, vivendo un’esperienza coinvolgente.

L’uscita è stata organizzata nell’ambito del progetto "Scuola di Quartiere", iniziativa impegnata nel contrasto alla povertà educativa, con l’obiettivo di offrire a tutti i bambini opportunità nuove, inclusive e accessibili.

Per alcuni di loro si è trattato della prima volta su una pista di pattinaggio: tra curiosità, qualche esitazione iniziale e tanti sorrisi, i bambini hanno avuto modo di mettersi alla prova e godersi un momento di divertimento e socialità.

Il progetto "Scuola di Quartiere" è realizzato dalla Cooperativa sociale Lunetica Onlus di Bra grazie al contributo della Fondazione CRT e al sostegno del Comune di Bra, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Piero Angela”. Una sinergia che dimostra come scuola, enti del territorio e comunità possano lavorare insieme per offrire ai più giovani esperienze che lasciano il segno.