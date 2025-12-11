 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 11 dicembre 2025, 17:34

Pomeriggio speciale sulla pista di pattinaggio di Bra per la "Scuola di quartiere"

L’uscita è stata organizzata nell’ambito del progetto volto al contrasto alla povertà educativa, con l’obiettivo di offrire a tutti i bambini opportunità nuove, inclusive e accessibili

Pomeriggio speciale sulla pista di pattinaggio di Bra per la &quot;Scuola di quartiere&quot;

Un pomeriggio ricco di entusiasmo ha visto protagonisti 35 bambine e bambini delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria Rita Levi Montalcini, appartenente all’Istituto Comprensivo “Piero Angela” di Bra. I giovani partecipanti hanno trascorso alcune ore sulla pista di pattinaggio installata sul territorio, vivendo un’esperienza coinvolgente.

L’uscita è stata organizzata nell’ambito del progetto "Scuola di Quartiere", iniziativa impegnata nel contrasto alla povertà educativa, con l’obiettivo di offrire a tutti i bambini opportunità nuove, inclusive e accessibili.

Per alcuni di loro si è trattato della prima volta su una pista di pattinaggio: tra curiosità, qualche esitazione iniziale e tanti sorrisi, i bambini hanno avuto modo di mettersi alla prova e godersi un momento di divertimento e socialità.

Il progetto "Scuola di Quartiere" è realizzato dalla Cooperativa sociale Lunetica Onlus di Bra grazie al contributo della Fondazione CRT e al sostegno del Comune di Bra, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Piero Angela”. Una sinergia che dimostra come scuola, enti del territorio e comunità possano lavorare insieme per  offrire ai più giovani esperienze che lasciano il segno.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium