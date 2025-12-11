Tornano sabato a Cuneo i mercatini di Natale

​Sabato 13 dicembre dalle 10.30 alle 19.30, Via Roma a Cuneo sarà nuovamente animata da un evento imperdibile per gli amanti dell'artigianato. L'iniziativa è organizzata da "Made in Cuneo" e si svolge all'interno della manifestazione "Cuneo Illuminata".

​Numerosi artigiani, creativi ed espositori locali saranno presenti per offrire ai visitatori una vasta e variegata gamma di prodotti. Questo mercatino rappresenta l'occasione ideale per trovare regali di Natale originali e non seriali, frutto dell'ingegno e della manualità degli artisti.