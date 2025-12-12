Vijà di Natale: gli Spigolatori portano in scena la magia delle feste

Torna la magia del Natale in casa Spigolatori. Come ormai da tradizione, l’associazione culturale monregalese propone infatti la Vijà di Natale.

La festa natalizia de Gli Spigolatori mira a ripercorrere la tradizione agreste delle veglie nelle stalle, quando le lunghe serate d’inverno, soprattutto in prossimità delle festività, venivano trascorse al caldo e al riparo dalle intemperie tra racconti e canti.

Venerdì 19 dicembre alle ore 21, presso il Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore, 1), i soci e i simpatizzanti dell’associazione si riuniranno per ascoltare letture a tema e un ricco repertorio di canzoni natalizie portate in scena dalle musiciste Ludovica Ambrogio e Anna Roatta. Durante la serata, Remigio Bertolino presenterà l’Almanacco 2026.

Terminato l’evento, tutti i partecipanti potranno scambiare un brindisi di auguri offerto dall’associazione.

La serata sarà anche l’occasione per procedere con il tesseramento per l’anno 2026.

Ingresso libero, eventuali prenotazioni alla mail assoc.spigolatori@gmail.com.