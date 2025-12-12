 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 12 dicembre 2025, 12:15

Vijà di Natale: gli Spigolatori portano in scena la magia delle feste

Venerdì 19 dicembre presso il Museo della Ceramica di Mondovì torna il tradizionale appuntamento natalizio con l’associazione culturale

Vijà di Natale: gli Spigolatori portano in scena la magia delle feste

Torna la magia del Natale in casa Spigolatori. Come ormai da tradizione, l’associazione culturale monregalese propone infatti la Vijà di Natale.

La festa natalizia de Gli Spigolatori mira a ripercorrere la tradizione agreste delle veglie nelle stalle, quando le lunghe serate d’inverno, soprattutto in prossimità delle festività, venivano trascorse al caldo e al riparo dalle intemperie tra racconti e canti.

Venerdì 19 dicembre alle ore 21, presso il Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore, 1), i soci e i simpatizzanti dell’associazione si riuniranno per ascoltare letture a tema e un ricco repertorio di canzoni natalizie portate in scena dalle musiciste Ludovica Ambrogio e Anna Roatta. Durante la serata, Remigio Bertolino presenterà l’Almanacco 2026.

Terminato l’evento, tutti i partecipanti potranno scambiare un brindisi di auguri offerto dall’associazione.

La serata sarà anche l’occasione per procedere con il tesseramento per l’anno 2026.

Ingresso libero, eventuali prenotazioni alla mail assoc.spigolatori@gmail.com.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium