Attualità | 21 dicembre 2025, 09:31

Il Natale di Bra è nel segno del Mercato della Terra

Le eccellenze del territorio protagoniste oggi, domenica 20 dicembre, in corso Garibaldi

Non è un mercatino, ma c’azzecca perfettamente con il Natale. Il Mercato della Terra di Bra è il luogo giusto dove trovare i migliori regali gourmet.

Oggi, domenica 21 dicembre, dalle 8 alle 17, sotto la storica ala di corso Garibaldi, i numerosi espositori sono pronti ad accogliere visitatori e curiosi con produzioni di assoluta eccellenza.

Il Mercato della Terra sposa la filosofia di Slow Food ed è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra. Parole d’ordine? Buono pulito, giusto.

Silvia Gullino

