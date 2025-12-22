A Cardè la magia del Natale in musica alla Confraternita di San Sebastiano

Un evento all’insegna della musica e degli auguri, è in programma questa sera, lunedì 22 dicembre alle 21, alla Confraternita di San Sebastiano a Cardè, dove andrà in scena il Concerto di Natale promosso dalla Compagnia del Cardo, associazione nata un anno fa, proprio nel paese sulle rive del Po, presieduta da Mattia Meirone Barbero.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per l’associazione confermando la volontà di essere un punto di riferimento culturale e aggregativo per i cardettesi.

Il concerto è realizzato con il sostegno del Comune di Cardè e della Parrocchia di Santa Caterina, oltre al contributo di realtà locali, e sarà a ingresso a offerta libera.

Protagonista dell’evento sarà lo Sparkling Choir, coro pop giovane e dinamico, capace di unire voci diverse in un’unica, coinvolgente energia musicale.

Il repertorio accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale che spazia dai grandi classici natalizi ai brani più amati del pop e dei musical, creando un’atmosfera calda, emozionante e partecipata.

In scaletta non mancheranno canzoni simbolo come “Stand by Me”, “Silent Night” e “Lean on Me”, accanto a brani più ritmati come “Jingle Bells Rock” e a pezzi intensi e carichi di significato quali “Imagine” e “Heal the World”.

Spazio anche alle emozioni del musical e del cinema, con brani tratti da “Sister Act”, “Rent” e “Il Re Leone”, fino ai tradizionali canti natalizi che da sempre accompagnano le feste e richiamano il senso più autentico del Natale.