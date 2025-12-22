Concerti di Natale della Next Level Music School, chiese gremite tra Mondovì e Monchiero

Grande successo e profonda emozione per i primi due concerti di Natale di Next Level Music School, che si sono svolti venerdì 19 dicembre nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Mondovì, in località Gratteria, e sabato 20 dicembre alla Chiesa Beata Vergine del Rosario di Monchiero.

Protagonista dei due concerti è stato il coro di voci bianche dei bambini di Monchiero, diretto da Lorella Lombardo e accompagnato dagli allievi della scuola alla voce, alle chitarre e al basso. Il coro è stato inoltre affiancato da un ensemble di archi e organo, composto dai docenti della scuola Alberto Rainetti, Alessandro Graziano, Daria Anufrieva e Gianluca Saracco, con il supporto di Max Bellarosa, Corrado Cordova e Oliviero Rocca alle chitarre acustiche.

Le due serate si sono distinte per un clima di profonda partecipazione emotiva, capace di coinvolgere e commuovere il pubblico presente. L’intensità delle esecuzioni, unita alla spontaneità e alla freschezza delle voci dei più piccoli, ha trasformato i concerti in un evento straordinario, lasciando un segno tangibile nei presenti e regalando momenti di autentica condivisione e bellezza, in perfetta sintonia con lo spirito natalizio.

La serata di sabato 20 dicembre ha visto inoltre la partecipazione del sindaco di Monchiero, Filippo Costa, che è intervenuto sottolineando il forte legame tra il Comune, sede della prima realtà della scuola, e la Next Level Music School, che ha ricevuto il supporto e il sostegno del Comune, dell’Oratorio e della parrocchia fin dal primo giorno.

Le esibizioni natalizie della Next Level Music School si concluderanno martedì 23 dicembre presso il Mondovicino Shopping Center, con il concerto delle band di musica moderna della scuola.