Mostra di presepi artistici al Santuario degli Angeli di Cuneo

Nel Santuario degli Angeli di Cuneo è aperta al pubblico una mostra di presepi artistici firmati da autori locali e nazionali, per un totale di 25 opere realizzate con materiali e tecniche tra le più diverse. La rassegna propone lavori di sapiente e raffinata fattura, capaci di coniugare tradizione e ricerca espressiva contemporanea.

Di particolare interesse storico è un presepe con statue in gesso risalenti ai primi del ’900, impreziosito da una scenografia curata nei minimi dettagli, che offre ai visitatori un vero tuffo nel passato. L’esposizione rappresenta un’occasione per riscoprire il valore artistico e devozionale della Natività attraverso linguaggi e sensibilità differenti.

Il Santuario è aperto tutti i giorni con orario 8-12 al mattino e 15-19 al pomeriggio, e le mostre sono visitabili fino al 2 febbraio 2026. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi natalizi cittadini, offrendo a fedeli, appassionati d’arte e famiglie un percorso suggestivo nel segno della tradizione presepistica.