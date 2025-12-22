“Suoni d’organo per l’anno nuovo”: ad Alba il Concerto di Capodanno di Organa Collis

La musica sarà la protagonista del primo giorno del nuovo anno a Mussotto d’Alba. Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 16:00, la chiesa parrocchiale della Trasfigurazione del Signore ospiterà il Concerto di Capodanno “Suoni d’organo per l’anno nuovo”, organizzato dall’associazione organistica di Alba, Langhe e Roero “Organa Collis”.

L’iniziativa, patrocinata dalla Diocesi di Alba e dal Comune, offrirà al pubblico l’occasione di accogliere il 2026 in un’atmosfera di armonia e riflessione, attraverso le sonorità uniche dell’organo Mascioni, costruito nel 2012 dalla nota ditta di Cuvio (VA).

Ad esibirsi saranno quattro giovani organisti: Giacomo Barbero, Umberto Bo, Sofia Dacastello e Giulia Volatino, che proporranno un repertorio ispirato al periodo natalizio.

L’evento rientra nella missione di “Organa Collis”, da anni impegnata nella valorizzazione del ricco patrimonio organario diffuso tra Alba, le Langhe e il Roero, e nella promozione della cultura musicale sul territorio.

Il concerto è a ingresso libero e vuole essere un momento di incontro e augurio tra musica, arte e comunità. Per informazioni e aggiornamenti sulle prossime iniziative, è possibile seguire l’associazione sui canali social Facebook e Instagram.