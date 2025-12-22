Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì, un 2025 “senza confini”

Per il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì si chiude un 2025 intenso per le esperienze, per le relazioni costruite e per i confini attraversati grazie alla mobilità internazionale, finanziata dai fondi Erasmus+ PNRR, che ha trasformato scambi e collaborazioni internazionali in autentiche occasioni di crescita per studenti e docenti.

La prima tappa di questo viaggio è stata la Spagna. Tra ottobre e novembre, sei studenti hanno trascorso un intero mese a Guadarrama, alle porte di Madrid, inseriti nella quotidianità del liceo locale e ospitati da famiglie spagnole; hanno frequentato le lezioni, condiviso abitudini e approfondito la conoscenza della lingua e della cultura del Paese.

Accanto all’esperienza scolastica, non sono mancate le visite alla capitale e ad altri luoghi di interesse, in particolare al Monasterio dell’Escorial: un’esperienza indimenticabile e completamente gratuita per gli studenti, che troverà il suo naturale completamento all’inizio di gennaio, quando gli studenti spagnoli arriveranno a Mondovì per un mese di studio e vita condivisa.

Sempre a Guadarrama si è svolta la seconda mobilità, questa volta dedicata ai docenti: quattro insegnanti hanno infatti partecipato a un’attività di job-shadowing, per osservare da vicino il funzionamento dell’IES di Guadarrama e confrontarsi su metodologie didattiche, sistemi di insegnamento, organizzazione scolastica e buone pratiche educative, in un dialogo professionale proficuo e stimolante.

La terza mobilità ha portato il Vasco-Beccaria-Govone in Francia, ospiti del Lycée Nicolas Brémontier di Bordeaux, dove altri sette docenti hanno preso parte a una seconda attività di job shadowing, mentre sette studenti hanno potuto frequentare le lezioni, migliorare il loro francese e immergersi nella cultura locale, in un’esperienza che ha unito apprendimento linguistico, crescita personale e apertura al mondo.

Dalla Francia alla Germania, precisamente in Svevia (bassa Baviera), presso il Simpert-Kramer-Gymnasium di Krumbach, dove cinque docenti di diverse discipline hanno vissuto un’intensa esperienza di osservazione e confronto, accolti da un team di insegnanti di straordinaria disponibilità: metodologie, pratiche didattiche e visioni educative sono state condivise e riportate a casa, insieme al fascino di città storiche come Ulm, Augusta e Monaco di Baviera.

L’ultima mobilità dell’anno ha avuto come destinazione l’Irlanda, con un progetto che ha unito musica, cultura e territorio. Tutto è iniziato il 14 novembre scorso con il concerto “Harmony Beyond Borders”, realizzato in collaborazione con l’Istituto Coláiste Bhríde di Carnew, a circa cento chilometri da Dublino: lo spettacolo, ospitato al Teatro Baretti di Mondovì, è stato un vero successo, e un’indimenticabile prova di talento per sedici studenti musicisti e vocalist, che hanno condiviso il palcoscenico con la straordinaria forza espressiva della school band irlandese.

L’esperienza è poi proseguita in Irlanda, dove gli stessi ragazzi, accompagnati dal loro maestro e dai docenti, hanno replicato l’evento musicale nel teatro del liceo partner e in una comunità locale. Oltre alla musica, gli studenti hanno esplorato nuovi contesti, praticato la lingua inglese e sperimentato il valore della performance davanti a un pubblico internazionale.

Tutti questi progetti rappresentano solo una parte delle opportunità di mobilità offerte dal “Vasco-Beccaria-Govone”: sono infatti attivi anche percorsi ormai consolidati, come lo School Link di inizio settembre in Inghilterra (quest’anno a Bournemouth) e Trans’Alp, il progetto transfrontaliero tra Italia e Francia che ha permesso a dodici studenti del Liceo Linguistico e del Liceo Economico Sociale di trascorrere un mese in diverse località della Francia, da Marsiglia a Lille, impegnandosi poi a ospitare, sempre per un mese, i loro corrispondenti francesi.

E lo sguardo è già rivolto al futuro, dove ci attendono nuovi scambi, nuovi progetti, nuovi viaggi: il Lycée Charles Baudelaire di Annecy accoglierà le classi terze del Liceo Linguistico a febbraio 2026, e una loro delegazione sarà ospitata in Italia a fine aprile; le classi quarte torneranno invece nei licei di Krumbach e Guadarrama per due progetti tematici di grande interesse, dedicati all’arte barocca in Germania e agli intrecci dinastici tra Savoia e Borbone del XVII secolo in Spagna.

A completare il quadro, la possibilità per dodici studenti di tutti gli indirizzi di partecipare a uno scambio con il Lycée Español di Neuilly-sur-Seine, nei pressi di Parigi: una nuova e stimolante esperienza ispano-francese che vedrà le nostre eccellenze impegnate in una stimolante avventura bilingue.