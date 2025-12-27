Alba: la città dà il benvenuto al nuovo anno con il tradizionale Capodanno in piazza

Torna anche quest’anno il tradizionale Capodanno in piazza del Comune di Alba per dare il benvenuto al 2026.

Mercoledì 31 dicembre i festeggiamenti inizieranno già a partire dal pomeriggio: alle ore 16.00 in piazza Risorgimento spazio al Capodanno dei bimbi, con laboratori didattici con animatori, Nutella Party, scultore di palloncini, truccabimbi e fiabe coreografate.

Dalle 18 si terrà il sound check del concerto serale, l’avvio delle proiezioni sul maxi schermo con le immagini degli eventi più importanti dell’anno e lo spettacolo di luci e musica con effetti luminosi a 360° sulle facciate dei palazzi. Dalle 21.30 alle 23.30, nel Cortile della Maddalena, sarà invece possibile partecipare alle salite in mongolfiera.

In piazza Risorgimento, dalle ore 22.15 spettacolo di danza tratto da I Canti di Natale di Charles Dickens del gruppo danza Open e, dalle ore 23.00, concerto musicale live della band Sanremo Play. Alle 23.50 il saluto del sindaco Alberto Gatto e il brindisi collettivo, a cura del Consorzio Asti Spumante, accompagnato da coriandoli e stelle filanti. Il Capodanno in piazza è organizzato da Idiemme di Carlo Passone.

Si ricorda, inoltre, che sarà in vigore dal 31 dicembre 2025 all’1 gennaio 2026, su tutto il territorio del Comune di Alba, il divieto di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici o similari. Il sindaco anche quest’anno ha firmato l’ordinanza per garantire la sicurezza, l’incolumità, la quiete pubblica e il benessere degli animali domestici. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

Il sindaco Alberto Gatto: “Anche quest’anno sono felice di poter salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo insieme alla nostra comunità, nella cornice della piazza che rappresenta il cuore della città. Ringrazio Carlo Passone per l’organizzazione del Capodanno e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. Invito i cittadini a scendere in piazza per un brindisi insieme e anche a rispettare l’ordinanza per vivere una serata di festa in sicurezza e serenità, tutelando anche gli animali domestici”.

Gli eventi in programma in città nei prossimi giorni:

GIOVEDI’ 1 GENNAIO, ore 16.00

Santuario Mussotto

SUONI D’ORGANO PER L’ANNO NUOVO

Organa Collis, associazione organistica di Alba, Langhe e Roero, propone un concerto di pezzi organistici di ispirazione natalizia suonati da Giacomo Barbero, Umberto Bo, Sofia Dacastello e Giulia Volatino.

GIOVEDI’ 1 GENNAIO, ore 17.00

Chiesa di San Domenico

CONCERTO DI CAPODANNO

Alba Music Festival presenta la XIX edizione del Concerto di Capodanno, uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio d’anno piemontese.

DOMENICA 4 GENNAIO, ore 16.00

Fondazione Ferrero

FINISSAGE DELLA MOSTRA ERA GALLIZIO

Il duo Relja Lukic, violoncello e Maria Semeraro, pianoforte chiude la mostra dedicata a Pinot Gallizio con il concerto “Il cielo visto dalla luna”. Musiche di Ezio Bosso, Arvo Pärt e Astor Piazzolla.

MARTEDI’ 6 GENNAIO, dalle ore 15.30 alle 17.30

Museo civico

IL MUSEO DEI PICCOLI - SPECIALE EPIFANIA

Un pomeriggio di giochi e attività creative sulle tracce di Pinot Gallizio nelle sale del Museo. Al termine merenda per tutti!

FINO A LUNEDI’ 26 GENNAIO

Piazza Pertinace

IL GIARDINO DI NATALE

La pista di pattinaggio nel quartiere di San Giovanni.

LE MOSTRE

FINO A MARTEDI’ 6 GENNAIO

Museo civico

ERA GALLIZIO. PINOT GALLIZIO E LA SCOPERTA DELLA PREISTORIA: REPERTI, OPERE, COLLEZIONISMO

Un focus espositivo inedito, dedicato all’interesse di Pinot Gallizio nei confronti dell’archeologia e della preistoria: testi d’epoca, fotografie e manoscritti raccontano la storia dei suoi ritrovamenti.

San Giuseppe

MOSTRA DEI PRESEPI

La chiesa di San Giuseppe ospita la tradizionale mostra di presepi dal giovedì alla domenica dalle 14,30 alle 18.00.

FINO A SABATO 10 GENNAIO

Biblioteca civica

RACCONTI DI LANGA A COLORI Personale di Luigi Carbone

Paesaggi, composizioni, opere pittoriche fatte di dolcezza di luci, armonie cromatiche e poesia.

FINO A DOMENICA 11 GENNAIO

Scaparoni

LA STRADA DEI PRESEPI

Tre chilometri lungo i quali ammirare installazioni, opere e illustrazioni realizzati da artisti, associazioni, privati e famiglie e oltre 200 presepi sparsi negli angoli più caratteristici della frazione.

FINO A DOMENICA 1 MARZO

Palazzo Banca d’Alba

LA PIETÀ DI MICHELANGELO. IL CALCO DALLA BASILICA VATICANA AD ALBA

Fondazione Banca d’Alba, con il patrocinio della Fabbrica di San Pietro in Vaticano e della Diocesi di Alba, presenta al pubblico il prezioso Calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, eseguito da Francesco Mercatali nel 1942.



