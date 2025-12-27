Biomethan 3: confronto tra Comune di Fossano e Provincia contro il ricorso dell’azienda di biometano

Il Consiglio comunale di Fossano di fine anno, tenutosi lo scorso 22 dicembre, si è aperto con l’ufficializzazione del sindaco Dario Tallone dell’incontro con la Provincia che si formalizzerà lunedì 29 con l'obiettivo di chiudere definitivamente la vicenda impianto Biomethan 3.

Vi sarà un confronto per valutare se le proteste e i punti di vista di opposizione espressi da Comune e dalla stessa Provincia “tali rimostranze siano insieme compatibili contro il ricorso per il no alla realizzazione dell’impianto di produzione del biometano espresso dall’azienda di Legnago”: così come ha espresso il primo cittadino. Sarà un modo per allineare le due contrarietà manifestate dai due singoli enti.

Il Comune per questo, per appoggiare le proprie strategie difensive, dopo già il diniego definitivo espresso, sarà assistito da un legale e dall’Ufficio all’Ambiente.