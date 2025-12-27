 / Eventi

Concerto di fine anno a Limone Piemonte: sul palco l'Ensemble orchestrale delle Alpi del Mare


Questa sera, sabato 27 dicembre alle 21, l' Ensemble orchestrale delle Alpi del Mare, in una formazione di nove strumenti: quattro violini, due viole, un violoncello, un contrabbasso e basso continuo, presso la chiesa di San Pietro in Vincoli a Limone Piemonte, terrà un concerto di musica classica.

Ad esibirsi saranno i solisti Arisa Hayashi,mezzosoprano e la violinista Marianna Brondello.

Una serata con musiche per il grande pubblico tra le note di Bach, Mozart Corelli, Albinoni, Puccini.

La violinista eseguirà la celebre Meditation dal Thais di Massenet che dedicherà all'intramontabile amica pianista Alessandra Rosso, scomparsa a maggio del 2023, con la quale l'aveva eseguita esattamente tre anni prima nel loro ultimo concerto col Duo Sivori.

L' ingresso è libero.

