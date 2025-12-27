Robilante: fine anno tra concerti e musei aperti

Diverse le iniziative organizzate a Robilante per festeggiare la fine del 2025, tutte all’insegna della cultura.

Sabato 27 alle 21 presso la Confraternita si esibirà il gruppo il gruppo Quatrad Ensemble proporrà un insolito viaggio nella musica natalizia popolare tra Piemonte, Francia e altrove.

Domenica 28 dicembre (con orario 10-12 e 15-18) il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione vi invitano a varcare la loro soglia per scoprire le tante curiosità che racchiudono.

Un’occasione unica per apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Per informazioni:

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).