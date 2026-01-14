Alba, Strada Gamba di Bosco: sospensione tecnica del TAR, il Comune recepisce le indicazioni

Il Comune di Alba informa che il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha disposto la sospensione cautelare della delibera di approvazione della Variante parziale 16 al PRG (esclusivamente nella parte relativa alla nuova strada Gamba di Bosco), a seguito di un ricorso presentato da privati cittadini, per un profilo esclusivamente tecnico e procedurale, legato all’applicazione dell’articolo 11 del D.P.R. 327/2001, che disciplina le modalità di comunicazione agli interessati in caso di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

La sospensione non riguarda il merito dell’opera, né mette in discussione la scelta dell’Amministrazione di procedere con la realizzazione dell’infrastruttura.

Alla luce delle indicazioni del TAR, l’Amministrazione comunale ha avviato le verifiche necessarie per recepire puntualmente quanto previsto dalla normativa, con l’obiettivo di garantire il pieno rispetto delle garanzie procedurali e consentire la prosecuzione dell’iter su basi giuridiche solide.

Gli uffici comunali stanno lavorando per definire i passaggi successivi, assicurando trasparenza, correttezza e piena informazione ai soggetti interessati.

Il sindaco Alberto Gatto dichiara: «La sospensione disposta dal TAR riguarda un aspetto esclusivamente tecnico e procedurale, senza valutazioni nel merito dell’infrastruttura e delle scelte portate avanti fin qui. Nei procedimenti complessi come quelli legati alle grandi opere infrastrutturali possono verificarsi passaggi di questo tipo, che vanno affrontati con serietà e rispetto delle regole. I provvedimenti dei giudici non si commentano ma si rispettano, ed è ciò che stiamo facendo: recepire le indicazioni ricevute per rendere il percorso ancora più solido dal punto di vista giuridico. La volontà dell’Amministrazione resta chiara e immutata: andare avanti e dotare Alba di una strada attesa da molti anni, fondamentale per migliorare la viabilità cittadina. Lo faremo con responsabilità, trasparenza e determinazione».