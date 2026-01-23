Alba: “Testamento biologico: informarsi per poter scegliere consapevolmente”, appuntamento a martedì 3 febbraio alle 18 nella sala Fenoglio

L’assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’associazione di volontariato per le cure palliative Ho Cura di Alba, organizza martedì 3 febbraio 2026 alle 18 nella sala Beppe Fenoglio di Alba, l’incontro ad ingresso gratuito dal titolo “Testamento biologico: informarsi per poter scegliere consapevolmente”.

Un momento pensato per approfondire la normativa e le implicazioni relative alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), meglio conosciute come testamento biologico.

L’Assessora alle Politiche Sociali Donatella Croce commenta: «Il Comune di Alba aderì, nel mese di novembre 2025, alla proposta dell’Associazione Ho Cura di attivare uno sportello aperto a chi desidera informarsi sui propri diritti in tema di testamento biologico, concedendo in uso i locali comunali di piazza Risorgimento.

Durante l’incontro del 3 febbraio faremo il punto sui primi tre mesi di attività di questo punto informativo, e cercheremo di dare ulteriori dettagli utili ai cittadini su un argomento particolarmente delicato, con il contributo di esperti in campo medico e giuridico.»

Il programma prevede interventi del prof. Alessandro Comandone, oncologo, direttore del Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino, coordinatore dell’Area territoriale Rete Oncologica Piemontese; dell’avv. Francesca Paruzzo, ricercatrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino; di Don Domenico Degiorgis, direttore Caritas diocesana, docente di Morale sociale presso l’ISSR e IST di Fossano. Modera la dott.ssa Mavi Oddero, medico internista ospedaliero e vice presidente dell’Associazione Ho Cura.

Lo sportello informativo gratuito, gestito dall’Associazione Ho Cura, è attivo ogni secondo e quarto giovedì del mese dalle ore 17.30 alle 19.00 nei locali comunali al piano terra con ingresso da piazza Risorgimento. Per informazioni e prenotazioni: 393 0053475.