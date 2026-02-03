BOCCE / Memorial De Chiesa, l'Auxilium Caffè Vittoria vola ai quarti battendo Mondovì

Lunedi 2 febbraio, al bocciodromo saluzzese dell’Auxilium Saluzzo, davanti ad una grande cornice di pubblico, si sono disputati le partite di recupero del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, kermesse notturna del volo, giunta alla edizione numero 52. Serata che ha promosso quattro formazioni ai quarti di finale,e bocciato quattro formazioni che hanno interrotto il loro cammino. In merito alle due quadrette di casa, avanza l’Auxilium griffata Caffè Vittoria di Matteo Mana, vincere per 13 a 10 contro Bocce Mondovì con in campo l’argentino Nicolas Pretto. Esce di scena, l’altro team saluzzese, di Francesco Costa, che non è riuscito a reggere la supremazia dei torinesi del Rossini di Torino Davide Manolino. Bene la Beccaria di Scarnafigi di Gianpiero Pinnella, avere la meglio per 11 a 8 della Forti Sani, in un match equilibrato, deciso nelle battute finali. Non molla la Saviglianese, sponsorizzata Meccanica 97, di Gualtiero Ricca che dopo una partenza di 7 a 0, riusciva gestire il Pozzo Strada, vincendo per 13 a 6. Lunedi 9 febbraio, quarti di finale, con semifinali il 16, e finale il 23 febbraio. Ha diretto la serata delle partite di recupero, Claudio Dellapiana.

Risultati recuperi di Lunedi 2 febbraio

Auxilium Caffè Vittoria (Matteo Mana) – Bocce Mondovì (Pretto)13-9;

Saviglianese Meccanica 97 (Ricca)- Pozzo Strada To (Piazza) 13-6;

Forti Sani Fossano (Borgogno)- Beccaria (Pinnella) 8-11;

Bocciofila Rossini To (Manolino)- Auxilium Saluzzo ( Francesco Costa) 10-3;

Quarti di finale Lunedi 9 febbraio ore 21

Auxilium Az. Agricola Bertea (Capello)- Saviglianese Meccanica 97 (Ricca);

Saviglianese (Basilietti)- Bocciofila Rossini To (Manolino);

Auxilium Saluzzo (Ferrero)- Auxilium Caffè Vittoria ( Matteo Mana);

Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc (Grosso)-Beccaria (Pinnella).