Tutto pronto per lo Smile Volley Camp, che quest'anno diventa maggiorenne, essendo arrivato all'edizione numero 18!!!

Anche quest'anno al Camp, che sarà riservato a atlete e atleti dal 2009 al 2016, non mancano grosse novità: la prima riguarda le settimane di svolgimento. Considerate le richieste avute per la passata edizione, le settimane diventano 4. Oltre le 3 consuete settimane ad Artesina da domenica 12 luglio a sabato 1° agosto, è stata aggiunta la settimana che va dal 28 giugno al 4 luglio, che si svolgerà a Lurisia Terme.

Ad Artesina, nel comprensorio del Mondolè Ski, nel comune di Frabosa Sottana in provincia di Cuneo, gli atleti saranno ospiti delle strutture dell’Hotel Marguareis, mentre a Lurisia Terme si soggiornerà presso l'Hotel Reale.

Le sedute di allenamento si svolgeranno presso gli impianti sportivi del monregalese, oltre che sui campi limitrofi all’albergo nelle tre settimane a Artesina.

STAFF TECNICO

Ad uno staff già di altissimo prestigio degli scorsi anni, l'edizione dello Smile Volley Camp 2026 vedrà aggiungersi nuove figure fra le più prestigiose sul territorio nazionale, a garanzia di un livello tecnico tra i migliori d’Italia per Camp del genere.

Confermatissima per tre settimane la presenza di Marco Bracci, ormai un fedelissimo del Camp, campione della Generazione di Fenomeni con Julio Velasco. Con la maglia azzurra, Bracci ha vinto praticamente tutto: Mondiali, Europei, Coppa del Mondo, due medaglie olimpiche. Nei club ha conquistato sei scudetti, Coppe Italia e ben 13 successi internazionali. Dal 2006 è stato tecnico federale, collaborando con la nazionale italiana femminile di Barbolini e sedendo su alcune panchine di Serie A2 ed A1, come Marsala, Caserta e Scandicci. Attualmente si trova in testa alla Serie B1 femminile con la formazione di Castelfranco Veneto.

Lo staff di quest'anno si arricchisce del tecnico di Modena di Serie A1 maschile, Alberto Giuliani, fra gli allenatori più vincenti della pallavolo maschile italiana. Nel suo palmares, tra le altre cose, lo storico scudetto del 2010 con Cuneo e altri 2 con Macerata, un campionato greco, una Coppa Cev, una Coppa Italia. Inoltre, è stato tecnico delle nazionali di Slovacchia e Slovenia.

Ormai è una figura di riferimento dello Smile Volley Camp quella di Roberto Serniotti, tecnico a livello internazionale capace di vincere innumerevoli trofei nazionali ed europei, tra le altre vittorie ha nel suo palmares un'incredibile Champions League nel 2003 con la squadra di Tours, e due Coppa Cev con Roma e Berlino. Poi innumerevoli i trofei da primo tecnico o come componente dello staff con Cuneo, Trento, Roma e Atene. Attualmente Roberto Serniotti fa parte dello staff della formazione maschile dello JTEKT Stings Achi nel campionato giapponese.

Un altro piacevole ritorno è quello di Marco Fenoglio. Marco da oltre vent’anni si è distinto allenando Top Team femminili e maschili, conquistando Scudetti e Champions League. Vanta inoltre una grande esperienza internazionale sulla panchina dalla nazionale rosa slovacca. Attualmente impegnato nel campionato di A1 femminile francese con la squadra del Le Cannet.

Anche quest'anno ci sarà Matteo Battocchio, tecnico in SuperLega del Cuneo Volley, con cui l'anno scorso ha vinto la serie A2 maschile, aggiudicandosi il premio di miglior tecnico. Già alla guida delle nazionali giovanili, si è aggiudicato Campione Europeo con l'Under 20 nel 2022 e ViceCampione del Mondo con l'Under 21 nel 2023.

Infine, lo staff si completa con Lorenzo Simeon, da 7 anni tecnico della Serie A3 maschile: dopo le esperienze a Torino e Savigliano, da due stagioni guida la formazione del Cus Cagliari.

In tutte le tre settimane si alterneranno le giocatrici di serie A Alessia Populini (Cannes- Francia), Alice Farina (Busto Arsizio), Veronica Allasia (Kalisz – Polonia, Valeria Pizzolato (Costa Volpino), Elena Rolando (Cannes – Francia), Chiara Ghibaudo (Cannes – Francia) e Francesco Bisotto (Macerata).

SMILE BEACH VOLLEY CAMP 2026!

Confermatissimo lo Smile Beach Volley Camp, dal 28 giugno al 4 luglio una settimana di alta specializzazione con tecnici della società monregalese pluripremiata a livello nazione dell'Ultima Spiaggia. Con posti limitati, gli iscritte e gli iscritti, che dovranno essere delle annata dal 2010 al 2013, si alleneranno presso il Centro Sportivo del Beila a Mondovì.

ONLUS TOADD: AIUTIAMO I BAMBINI IN ETIOPIA!

Anche quest'anno una parte delle quote verrà usata per dare un piccolo aiuto a situazioni particolari. Per questo si è deciso di aderire al progetto TOADD, una Onlus italiana, fondata nel 2013, che promuove e realizza progetti di supporto a bambini vulnerabili della città di Addis Abeba. Il nome TOADD è stato scelto pensando alle due città che ci collegano – Torino ed Addis Abeba – e che sono radici dei nostri ideali e delle nostre azioni. Anche in questa occasione gli aiuti raccolti grazie agli iscritti al Camp saranno consegnati personalmente.

Per informazioni o per autonomamente aderire al progetto si può accedere a www.toaddonlus.org

COSTI E SCONTISTICHE

La quota dello Smile Volley Camp ammonta a 430€, comprensiva di tutte le lezioni tecniche, trattamento di pensione completa e completino ufficiale.

Chi si iscrive più settimane potrà soggiornare gratuitamente in hotel nel weekend fra una settimana e l'altra.

Se si iscriveranno più fratelli, la quota per iscritto sarà di 410€.

PER INFO E ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono riservate a chi ha partecipato all'edizione 2025, che potranno iscriversi dalle ore 9 del 20 febbraio (fine a esaurimento posti); dalle ore 9.00 di lunedì 2 marzo saranno aperte a tutti!

Le mail di iscrizione che perverrano prima di queste date non potranno essere prese in considerazione.

Per informazioni si può scrivere a smilevolleycamp@libero.it, telefonare al numero 347 3930359 (Maurizio), o al numero 338 7147780 (Floriana)