A Bra arriva “una piazza come bene comune”: danza, teatro e laboratori creativi per le famiglie

Sta per prendere il via a Bra il progetto “Una piazza come bene comune”, iniziativa realizzata dall’Amministrazione comunale con il contributo della Fondazione CRC, della Consulta comunale delle famiglie e del Forum delle associazioni familiari di Cuneo “Famiglia sei Granda”, che prevede quattro appuntamenti che hanno come finalità la realizzazione di attività ludiche di aggregazione per famiglie e la promozione di attività di inclusione sociale. Il programma prevede danza, teatro, laboratori creativi e storie che prendono vita.

Si inizia sabato 11 aprile 2026 alle 16 presso l’area verde di piazza Giolitti con il microspettacolo dedicato alla conoscenza a cura del Collettivo Scirò “Il Piccolo Principe racconta”: il Piccolo Principe e la sua voglia di conoscere il “nuovo” con occhi liberi dal giudizio e senza paura ci insegna a incontrare l’altro.

Segue il 18 aprile alle 16, nella medesima location, un doppio appuntamento con arte e talento: si comincia con lo spettacolo a cura del Collettivo Scirò “Frida, un giardino di sogni” (Frida ci insegna, attraverso la sua vita, quanto sia importante credere in sé stessi e nei propri talenti senza mai arrendersi), seguito da un laboratorio creativo e di pittura in cui ci si cimenterà nella realizzaione di un autoritratto.

L’appuntamento successivo è fissato per sabato 9 maggio. Alle 16 è in programma un atelier esperienziale rivolto a bambini e adulti, basato sull’utilizzo di materiali destrutturati e di recupero. Il laboratorio, curato da Koiné Officina Urbana, intende valorizzare la dimensione ludica come spazio di incontro e relazione, in cui adulti e bambini possano esplorare, sperimentare e costruire significati insieme. Alle 17,30, nella sala conferenze del centro Arpino, la presentazione del libro “Stupore e meraviglia. Il gioco delle raccolte e delle collezioni” della prof. Anna Maria Venera.

Si chiude il 16 maggio con l’appuntamento dal titolo “Viaggio: conoscere l’altro”. Alle 16 va in scena lo spettacolo “Tra due Mari, il viaggio di due piratesse alla scoperta di altre terre” a cura del Collettivo Scirò. Segue il laboratorio di teatro/danza “Io Pirata”. Si chiude con le “Storie che prendono vita” grazie alla biblioteca vivente. Non libri, ma persone in carne e ossa, pronte a raccontare la loro storia.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e non richiedono prenotazione. Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici della Ripartizione Servizi alla Persona scrivendo a servizi.persona@comune.bra.cn.it oppure via Whatsapp al numero 338.7253283.