"Fai crescere la solidarietà": a Cuneo e Torino l’associazione LVIA torna nelle piazze con le piantine aromatiche solidali per il Diritto all’acqua in Africa

Nei fine settimana dell11-12 e 18-19 aprile, l'Associazione LVIA sarà presente nelle piazze di Cuneo, Torino e in numerose località delle rispettive province con i banchetti di piantine aromatiche solidali della campagna “Fai crescere la solidarietà”.

Qui, i cittadini avranno l'opportunità di sostenere il progetto SURE, intrapreso dall’Associazione cuneese per garantire il Diritto all’acqua e alla salute alle comunità del Mali. In particolare, LVIA è impegnata nella realizzazione di tre impianti idrici (pozzo con sistema di pompaggio alimentato a energia solare, cisterne, rete di distribuzione) per portare acqua pulita e potabile in altrettanti villaggi nell’arida regione di Douentza, nel centro del Paese africano.

In cambio del proprio sostegno al progetto, chi dona riceverà dai volontari LVIA una piantina aromatica o primaverile. Un impegno collettivo di solidarietà. Ogni anno, infatti, LVIA può contare sull'impegno di oltre 200 volontari e volontarie che, con entusiasmo, dedicano generosamente il proprio tempo e le proprie energie per contribuire alla costruzione di una società solidale e inclusiva.

Nel 2026, “Fai crescere la solidarietà” riceve anche il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco. Le scuole per il diritto all’acqua Una parte fondamentale de “Fai crescere la solidarietà” si svolge presso 9 Istituti scolastici Provincia di Cuneo che aderiscono alla campagna. Gli allievi delle classi elementari e medie coinvolte partecipano ad una formazione sui temi del diritto all’acqua nel Sud del mondo a cura di LVIA.

Successivamente si impegnano in prima linea in un’attività di cittadinanza attiva dove, con la guida dei propri insegnanti e di un operatore di LVIA, organizzano un momento di raccolta fondi con le piantine solidali.

Questo coinvolgimento diretto li trasforma in veri e propri sostenitori della causa, diventando essi stessi dei protagonisti nell'ambito della solidarietà. LVIA invita quindi tutti i cittadini a unirsi a questo fiume di solidarietà.

Per sostenere l’impegno di LVIA è possibile donare all’IBAN: IT 98 U050 1801 000 000 011 064 284 usando la causale Piantine26; per scoprire dove si trovano i banchetti e per maggiori informazioni: www.lvia.it oppure è possibile chiamare in sede LVIA al numero 0171 696975.