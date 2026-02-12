 / Attualità

Attualità | 12 febbraio 2026, 18:42

Caterina Varrone spegne 100 candeline alla Casa di Riposo “San Chiaffredo” di Revello

La centenaria ha festeggiato insieme ai familiari, ai rappresentanti dell’amministrazione comunale ai dirigenti della struttura residenza per anziani

La signora Caterina Varrone festeggiata per i suoi 100 anni

La signora Caterina Varrone, vedova Corno, di Saluzzo, ospite della Casa di Riposo “San Chiaffredo” di Revello, il 10 febbraio ha compiuto 100 anni.

Un secolo di vita, di esperienze e di ricordi preziosi, celebrato tra auguri, tanti mazzi di fiori e l’immancabile torta.

Grande l’emozione da parte della signora Caterina festeggiata dai familiari, alla presenza dell’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Paolo Motta  con la vice Antonella Rolle e l’assessore Denise Allasia e dai dirigenti della Casa di Riposo revellese, che hanno voluto partecipare a questo momento speciale augurandole  serenità e salute.

