Caterina Varrone spegne 100 candeline alla Casa di Riposo “San Chiaffredo” di Revello

La signora Caterina Varrone, vedova Corno, di Saluzzo, ospite della Casa di Riposo “San Chiaffredo” di Revello, il 10 febbraio ha compiuto 100 anni.

Un secolo di vita, di esperienze e di ricordi preziosi, celebrato tra auguri, tanti mazzi di fiori e l’immancabile torta.

Grande l’emozione da parte della signora Caterina festeggiata dai familiari, alla presenza dell’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Paolo Motta con la vice Antonella Rolle e l’assessore Denise Allasia e dai dirigenti della Casa di Riposo revellese, che hanno voluto partecipare a questo momento speciale augurandole serenità e salute.