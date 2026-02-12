 / Attualità

Attualità | 12 febbraio 2026, 18:57

Micun e Micunetta in visita alle RSA di Busca

Il Carnevale buschese porta allegria agli ospiti con bugie, canti e il saluto del Sindaco Donadio e del Presidente Alfieri

Giovedì 12 febbraio le maschere Micun, Micunetta e tutta la numerosa corte del tradizionale Carnevale buschese hanno fatto visita agli ospiti e agli operatori delle RSA Ospedale Civile e SS. Annunziata, regalando un pomeriggio di allegria e festa. 

All’iniziativa hanno presenziato  anche il Sindaco Ezio Donadio e il Presidente Tommaso Alfieri. Durante l’incontro sono state offerte le tradizionali bugie e i musici hanno animato l’atmosfera con canti tipici del Carnevale, coinvolgendo con entusiasmo i presenti. 

L’iniziativa è stata molto apprezzata regalando un sorriso e qualche momento di spensieratezza e animazione. "Ringraziamo Micun e Micunetta – afferma il Presidente Tommaso Alfieri – sempre molto sensibili e attenti alle realtà sociali della Città".

