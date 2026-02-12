Allerta gialla per valanghe confermata anche domani nel Saluzzese

Confermata dal bollettino di Arpa Piemonte anche per domani l'allerta gialla per valanghe in valle Po, nel Saluzzese.
Sono, inoltre, rilevati venti intensi sulle Alpi con Foehn fino agli sbocchi vallivi fino al primo mattino di domani, con precipitazioni sulle Alpi, nevose sopra ai 1400-1500 m.
Da domani sera sono previste precipitazioni diffuse, prima deboli con quota neve sui 1000-1100 m, in intensificazione dalla notte a moderate o localmente forti a sud e quota neve in calo fino agli 800-900 m sul Cuneese.
Da sabato pomeriggio esaurimento delle precipitazioni e nuova intensificazione della ventilazione.