A Savigliano la giornata di studi sulla “Fiducia nel sapere medico e coinvolgimento del paziente”

Sarà la Biblioteca Universitaria del Polo di Savigliano (in piazza Casimiro Turletti 9) a ospitare lunedì 16 febbraio la giornata di studi “Fiducia nel sapere medico e coinvolgimento del paziente”, iniziativa che inaugura un nuovo ciclo di attività di Terza Missione promosso dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino.

L’incontro formativo è pensato per rafforzare il dialogo tra Università, territorio ed enti locali, offrirà un momento di confronto pubblico su temi centrali per la sanità contemporanea, con particolare attenzione al rapporto tra competenze scientifiche, comunicazione e fiducia dei cittadini.

Al centro della riflessione l’analisi della trasformazione della figura dell’esperto in ambito sanitario nelle società tecnologicamente avanzate, con particolare attenzione al rapporto tra conoscenza e comunicazione e alle dinamiche che possono contribuire a consolidare la fiducia dei pazienti e dei cittadini verso le professioni sanitarie.

Nel corso del pomeriggio interverranno Graziano Lingua (Università di Torino), Laura Solito (Università di Firenze), Simone Bernardi della Rosa (Università del Molise), Fabrizia Abbate (Università del Molise) e Giacomo Scaioli (Università di Torino), proponendo prospettive interdisciplinari tra filosofia, comunicazione e pratica clinica.

La partecipazione è aperta anche ai professionisti della salute, per i quali sono previsti 4 crediti Ecm (Provider Asl Cn1): l’iscrizione, gratuita ma obbligatoria, dovrà essere effettuata online entro giovedì 13 febbraio tramite il portale regionale “formazionesanitapiemonte.it dell'Asl.

L’ingresso è libero.