 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 12 febbraio 2026, 15:20

Escursione invernale a Crissolo verso il panoramico agglomerato di Meire La Font

Sabato 21 febbraio il terzo appuntamento della rassegna: partenza alle 14 da piazza Duca degli Abruzzi, ritorno alle 17:30 con aperitivo

Escursione invernale a Crissolo verso il panoramico agglomerato di Meire La Font

Sabato 21 febbraio è in programma a Crissolo il terzo appuntamento della rassegna escursionistica invernale “4 passi a Crissolo”, un calendario allestito dalla Proloco e composto da facili escursioni con le ciaspole ai piedi del Monviso con un momento conclusivo conviviale nei locali del paese, uno diverso per ognuna delle escursioni in programma.

La partenza dell’escursione è alle ore 14, con ritrovo in piazza Duca degli Abruzzi: il percorso porta fino al Ponte Riondino per poi proseguire alla frazione Serre Uberto e infine arrivare a Meire La Font, suggestivo agglomerato di case abbandonate in posizione panoramica. Il ritorno avviene passando per le frazioni Borgo e Serre, con intorno alle ore 17.30-18 e aperitivo presso il bar-ristorante “La Spiaggia”. Il percorso potrebbe subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche.

La partecipazione è a pagamento e le iscrizioni si raccolgono su WhatsApp al numero 329.1423539; il costo è di 15 euro e comprende l’accompagnamento di una guida escursionistica abilitata e l’aperitivo. In caso di necessità, le ciaspole possono essere noleggiate in loco al costo aggiuntivo di 5 euro.

La rassegna si concluderà sabato 7 marzo con un’escursione su percorsi di fede e pellegrinaggio che toccheranno le frazioni Bertolini e Ciampagna per poi arrivare al Santuario di San Chiaffredo; l’aperitivo finale si terrà al bar-ristorante-albergo Visolotto.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium