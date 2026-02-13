Torre civica di Saluzzo e campanile di Castellar illuminati di blu in ricordo delle vittimi civili di guerra

Dal 1° febbraio la torre civica di Saluzzo come il campanile del municipio di Castellar sono illuminati di blu in adesione alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, nata con un duplice obiettivo di commemorare le vittime civili di tutte le guerre, portare l'attenzione e sensibilizzare sull’impatto devastante che i conflitti nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte.

Il 16 febbraio sempre le luci della torre nel centro storico, simbolo della ex capitale del Marchesato e del campanile di Castellar, saranno spenti nell'ambito della campagna "M'illumino di Meno", promossa da Rai Radio 2, attraverso il programma Caterpillar, in adesione alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, per sensibilizzare al tema della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica.