Moretta: la grande lirica debutta in città con “L’Elisir d’amore”

“L’Elisir d’amore”, celebre melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti, sarà rappresentato sabato 21 febbraio alle 21 nel salone del centro polifunzionale Cascina San Giovanni a Moretta.

Per la prima volta nella storia della cittadina della pianura saluzzese andrà in scena uno spettacolo lirico in versione integrale, portando sul palco la divertente e intramontabile storia musicata dal compositore bergamasco.

L’opera, con e scenografie d’epoca, è presentata dalla associazione culturale morettese ‘La Ginestra’ e allestita dal sodalizio saviglianese ‘Live Aps’, vedrà impegnata l’orchestra diretta dal maestro Paolo Flamingo, il soprano Daniela Quaglia, il tenore Salvatore Romei, il baritono Enrico Masserano; completano il cast di cantanti Gabriele Barinotto e Serena Garelli. Prendono parte allo spettacolo il coro Live Aps, il coro Fergusio Ensemble Easy Opera.

La regia è firmata da Daniela Quaglia, mentre le coreografie sono curate da Noemi e Rachele Costella.

Si tratta di una produzione di ampio respiro, con oltre 70 interpreti, che ha già debuttato con grande successo lo scorso anno al Teatro Milanollo di Savigliano, raccogliendo consensi di pubblico e critica.

“È un evento storico per Moretta — sottolinea il presidente dell’associazione La Ginestra, Giorgio Ciravegna — perché per la prima volta portiamo in città un’opera lirica completa. Vogliamo offrire una splendida occasione non solo agli appassionati di lirica, ma a tutti coloro che amano il bel canto, la musica brillante e le storie d’amore comiche e un po’ struggenti. Sarà una serata di cultura accessibile e condivisa, nello spirito delle nostre iniziative”.

Per facilitare la comprensione dello spettacolo, i dialoghi dei cantanti saranno proiettati su uno schermo, sostituendo il tradizionale libretto operistico un tempo distribuito nei teatri, così da permettere al pubblico di seguire ogni momento della rappresentazione.

Nonostante il valore artistico della proposta, l’ingresso è libero, come per tutti gli eventi organizzati dall’associazione La Ginestra.

Durante la serata sarà possibile rinnovare l’iscrizione all’associazione oppure aderire per la prima volta, oltre a contribuire al suo cofinanziamento con un’offerta libera.

L’evento si concluderà con una simpatica sorpresa dedicata a tutte le signore presenti, offerta da Live Aps.

È possibile, anche se non obbligatorio, prenotare l’ingresso sul sito www.liveaps.it