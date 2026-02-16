Il tenore Fabio Armiliato si racconta alla Fondazione Casa Delfino a Cuneo

Venerdì 27 febbraio 2026, nella sede della Fondazione Casa Delfino, in Corso Nizza, 2 a Cuneo, Fabio Armiliato, uno dei tenori più celebri della scena lirica internazionale e presidente di giuria dell’11^ edizione del Concorso Lirico Internazionale Enzo Sordello, presenterà il suo libro Una Vita in Canto: L'alchimia della voce, edito da De Ferrari per celebrare i quarant'anni di carriera di Armiliato.

In questa pubblicazione che rappresenta una tappa significativa nella sua carriera, il tenore espone le sue vicende personali in modo innovativo e lo fa attraverso lo studio del canto che, come tutte le arti e le tradizioni più antiche, si basa su principi universalmente conosciuti trasmessi da maestro a discepolo, simili alle pratiche degli artigiani nelle antiche botteghe dell’arte.

I veri studiosi del canto, definiti Artigiani della Voce, agiscono in armonia con la natura e l'universo, nel totale rispetto delle leggi fondamentali della vita, riconoscendo che sopra ogni cosa vi è l'elemento principale: la Vita stessa, la scintilla Divina, l’Energia che forma, muove e governa tutte le cose.

Questo testo analizza come lo studio del canto trasformi il materiale vocale dello studente in espressione canora attraverso l’applicazione di regole tecniche fondamentali, dedizione costante e passione. “La crescita vocale si sviluppa in una meravigliosa sintesi tra Arte, Scienza e Spirito” spiega lo stesso Armiliato.

Il libro racconta la crescita sia umana che artistica del tenore genovese attraverso la sua storia, le sue esperienze artistiche e di vita, dai primi approcci con lo studio per poi arrivare ai grandi teatri ed al sodalizio con il grande soprano Daniela Dessì, prematuramente scomparsa, ma offre anche riflessioni sul canto, il mondo e le mode, oltre ad una profonda analisi del periodo storico attuale.

Il volume, arricchito da Audio QR Codes che ripercorrono la carriera di Armiliato dall'esordio, offre un percorso autobiografico che unisce didattica, misticismo e carriera, raccontando la storia di un tenore alla ricerca di sé stesso attraverso il canto.